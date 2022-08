Rusové našli nový způsob, jak přesvědčit své občany, aby šli bojovat na Ukrajinu. Posvítili si na odsouzené ve věznicích, kterým za krvavé boje nabízejí to nejcennější. Svobodu. Vězni s vidinou rychlejšího propuštění pak s lákavou nabídkou často souhlasí. Není se co divit, ruská vězení se řadí k těm nejkrutějším na světě. Psychický a fyzický teror ve vazbě však odsouzení vymění za zabíjení na válečné frontě, odkud nemusí vyváznout živí.

Jak informuje americká CNN, scény, kdy vězeň po nabídce svobody za boj ve válce telefonuje blízkým, kteří o něm pak další měsíce nic neví, se objevují po celém Rusku. Nabrány mezi takzvané Wagnerovce měly být podle televize stovky lidí. Jsou mezi nimi vrazi i drogoví delikventi. Na žádost o vyjádření ruské ministerstvo obrany ani vězeňská služba CNN neodpověděly.

Za náborem stojí Putinův šéfkuchař

„Přijmou vrahy, ale ne násilníky, pedofily, extremisty nebo teroristy. Nabízí amnestii nebo milost do šesti měsíců. Někdo mluví o 100 tisících rublech měsíčně, jiný o 200 tisících (cca 80 tisíc Kč, pozn. red.),“ popsal situaci přímo z věznice pro CNN jeden z odsouzených.

Za nabídkou podle vězně, kterého čekala dlouhá doba za mřížemi za drogové delikty, stojí muži z firmy soukromého vojenského dodavatele. Na společnost se nevztahuje zákaz ruské armády zaměstnávat odsouzené. Firmu přitom řídí ruský oligarcha Jevgenij Prigožin, který je díky cateringovým smlouvám s Kremlem přezdívaný jako Putinův šéfkuchař. Vězni nemusí mít žádné válečné zkušenosti, ještě před nástupem na frontu projdou dvoutýdenním výcvikem v Rostovské oblasti na jihu Ruska.

Uvedený vězeň podle CNN s nabídkou souhlasil. „Může to pro mě mít skutečný význam. Být uvězněn téměř deset let, nebo se dostat ven za šest měsíců, když budete mít štěstí. Chci se jen co nejdříve vrátit domů k dětem,“ uvedl. Ve věznici, ve které se odsouzený nachází, má podle něj o nabídku zájem dalších čtyři sta vězňů.

Dva miliony za smrt syna ve válce

Rusští lidskoprávní aktivisté uvedli, že od začátku července evidovali masivní vlnu zpráv od příbuzných vězňů, kteří se obávali o jejich život. Vedoucí skupiny na obranu vězňů Vladimir Osečkin řekl, že některým bylo verbujícími slíbeno zaplacení pěti milionů rublů (v přepočtu téměř dva miliony korun) jejich rodinám, pokud ve válce zemřou. „Neexistuje k tomu žádná záruka ani skutečná smlouva. Je to nezákonné,“ uvedl pro CNN Osečkin.

Aktivista vidí úlohu ruských vězňů jako vojáků na frontě zcela jasně. Mají sloužit jako návnada, potrava pro děla, která přiláká ukrajinské vojáky. Rusové tak snáze odhalí místo, kde se nepřátelé ukrývají a začnou ho bombardovat.

Skutečné pocity vězňů, kteří se rozhodli jít na frontu, dokazují i desítky zpráv, které posílají svým blízkým. Často po svých příbuzných chtějí číslo pasu, aby jim mohla přijít přislíbená tučná výplata. Konkrétnější informace o jejich poloze nebo stavu jim však nepošlou. „Jedná se o nejméně chráněnou část populace. Putin sliboval, že do války nebude posílat žádné brance, ale nakonec tomu tak je,“ uvedla jedna z příbuzných.

Rozhodnutí odsouzených jít na frontu ovlivňuje i zoufalství pramenící z ruského justičního systému. Téměř všechny případy, které jsou předložené soudu, totiž končí odsouzením. Vězni pak mají větší motivaci se ze systému jakýmkoliv způsobem dostat.

Boje na východě

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu letos 24. února. Ukrajinské síly počátkem dubna po zmírnění úvodního tlaku ruských jednotek na hlavní město znovu dobyly rozsáhlé oblasti kolem Kyjeva. Server BBC News píše, že v nynější fázi války Ukrajina zintenzivňuje své operace s cílem dobýt okupované území v Chersonu, které bylo prvním ukrajinským městem, jenž ruské síly po začátku války obsadily.

Ruští představitelé tvrdí, že jejich síly bojují za „úplné osvobození“ Donbasu, což se vztahuje i na východní, dosud neokupované, regiony Doněcka a Luhansku. Zde dosahují mírných územních zisků. Obě strany se pak v současnosti obviňují z ostřelování jaderné elektrárny Záporoží.