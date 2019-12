Facebook zasáhl podle ČTK proti dvěma operacím spuštěným z Ruska, z nichž jedna byla zacílena na postsovětské státy a země východní Evropy a druhá na Ukrajinu. Vzájemně nebyly propojeny, ale využívaly stejnou taktiku k tomu, aby zmátly uživatele ohledně své identity a svých záměrů, uvedla společnost.

Na Facebooku šlo o 364 stránek napojených na zaměstnance agentury Sputnik, které šířily informace do pobaltských států, Střední Asie, na Kavkaz a do střední a východní Evropy. Česká republika ve výčtu těchto zemí podle informací ČTK uvedena není. Stránky se skrytou nebo falešnou identitou se tematicky věnovaly kritice Severoatlantické aliance, protestním hnutím nebo boji s korupcí.

Odstraněno bylo dále 107 stránek na Facebooku a 41 účtů na Instagramu zaměřených na Ukrajinu. Podle společnosti Facebook se tak stalo na popud amerických bezpečnostních složek.

Agentura Reuters připomněla, že správa sociální sítě Facebook byla v minulých dvou letech kritizována za váhavost v boji proti extremistickému obsahu a útočné propagandě. Firmy Facebook a Twitter už nicméně zrušily miliony příspěvků a uzavřely mnoho účtů napojených na Rusko, Írán a další státy obviňované z informačních manipulací.

Nebyl to zdaleka jediný problém s důvěryhodností, který byl v končícím roce se serverem Sputnik spojen.

Propagandistický server, který má i svoji českou mutaci, se dostal do hledáčku českých tajných služeb a také na seznam nejdůležitějších dezinformačních médií snažících se zaujmout české čtenáře.

Odlišností Sputniku je, že na rozdíl od jiných, z ruských zdrojů přímo či nepřímo financovaných dezinformačních médií, přiznává, že se jedná v podstatě o součást Kremlem financovaných médií. Jde vlastně o na internet přemístěnou rozhlasovou stanici Hlas Ruska, který se spojil s tiskovou agenturou RIA Novosti v novou vládní agenturu Rusko dnes. Server šíří převážně ruskou vládní propagandu, kterou ale prokládá vykonstruovanými informacemi.

Ministerstvo vnitra versus Ovčáček

„Tvrdit, že web Sputnik nabízí ‚alternativní pohled na realitu‘, je jako tvrdit, že Rudé právo bylo jen alternativním médiem a nikoliv hlásnou troubou propagandy komunistického režimu,“ uvedlo o Sputniku Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám při českém ministerstvu vnitra. „Jde o státní médium nedemokratického režimu Ruské federace,“ dodal na konci června útvar ministerstva vnitra a s odvoláním na českou kontrarozvědku varoval, že cílem Sputniku je ruskou vládní propagandou polarizovat českou společnost.

Sputniku se proti ministerstvu vnitra zastal mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček, který Sputniku poskytl rozhovor. „Vnitrácký ouřad nás bude poučovat, co je pravda, a co ne? Sorry jako, ale tohle je Česká republika, ne Československá socialistická republika!“ rozčílil se na svém Twitteru Ovčáček.