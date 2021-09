Svůj hlas může do neděle v Rusku odevzdat asi 110 milionů lidí. Kromě obsazení křesel ve 145členné Státní dumě rozhodují v mnoha regionech o složení místních zastupitelstev nebo o gubernátorech. Ruská média informovala, že v Altajské republice na jihu Sibiře do odlehlé vesnice Žana-Aul obývané etnickými Kazachy lidé přijeli hlasovat na velbloudech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.