Rusko zvažuje prodloužit fandům fotbalového šampionátu víza do konce roku

V Mikulandské ulici v Praze 1 se v úterý dopoledne zřítila klenba v opravované budově. Jednalo se o pád patra o rozměrech asi 5x10 metrů. Na místo vyrazily jednotky Integrovaného záchranného systému. Hasiči původně uvedli, že při neštěstí došlo k zavalení čtyř osob. Tři během krátké doby vyprostili a předali do péče záchranářů, kteří je po ošetření převezli do nemocnice. V sutinách by mohli být další dělníci.