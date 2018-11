Ruský kandidát neuspěl. Novým šéfem Interpolu se stal Jihokorejec

Jihokorejec Kim Čong-jang byl zvolen na 87. zasedání Valného shromáždění Interpolu v Dubaji, kterého se zúčastnilo 1000 delegátů z celého světa. Interpol povede ve zbytku probíhajícího funkčního období, které skončí v roce 2020.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf