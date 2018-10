Ruský manažer kosmických letů jde do vězení. Stál za nezdarem raket Proton

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 23 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Office Coordinator Brno. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Rád/a se pohybuješ v mezinárodním prostředí, bavíš se s lidmi různých kultur a zvyků, které spojuje to, že žijí v ČR?, Baví tě kancelářská práce, správa databází, a příprava podkladů k jednání?, Máš smysl pro pořádek a pro detail? Jsi schopný/á dotahovat věci do konce?, Nebojíš se komunikace s lidmi?, Hledáme systematického člena týmu. Chceme člověka, který k nám zapadne, zajímá ho osobní růst a touží na sobě pracovat. Hledáme někoho, kdo nechce jít s davem, umí dávat něco navíc, chce mít práci jako životní styl a bude dělat, co ho baví a naplňuje. Vidíš se v tomto popisu? :-), Budeme od Tebe očekávat:, pozitivní přístup k životu, kladný vztah k cizincům s nadšením jim pomáhat, smysl pro systém, pořádek, a detail, pečlivost, pokročilou znalost AJ, ČJ/SJ - mluvená i psaná, další světový jazyk výhodou!, znalost práce na PC - MS Office, Google Apps, praxe v administrativě výhodou, reprezentativní vystupování, týmového ducha a vysoké pracovní nasazení, Můžeš od nás očekávat, osobní růst, seberealizace, školení, sdílení, nestereotypní zážitky, úžasný tým se silnou a zároveň svobodnou firemní kulturou, odpovídající finanční ohodnocení (+ stravenky), Své životopisy (AJ nebo ČJ) a krátký motivační dopis (v AJ!) na téma “Proč chci pracovat ve Foreigners” (MAX. 200 slov!) posílejte na jobs@foreigners.cz, v předmětu BRNO OFFICE COORDINATOR. Pracoviště: Foreigners.cz, s.r.o., Masarykova, č.p. 412, 602 00 Brno 2. Informace: Adam Lasota, +420 533 533 787.