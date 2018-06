Ruská snaha vymazat historii? Úřady likvidují dokumenty o věznicích v gulagu

Ruské úřady postupně ničí dokumenty o lidech, kteří byli pronásledováni během krutovlády diktátora Josifa Stalina. Rozhodly tak v roce 2014 na základě vládního příkazu. Uvedl to ruský list Kommersant s odvoláním na ředitele Muzea historie gulagu Romana Romanova. Mizí tak i materiály o československých občanech, kteří v dobách SSSR trpěli.

„Bylo tak rozhodnuto na příkaz z centrály soudního a vyšetřovacího úřadu podepsaného 12. února 2014," říká Romanov. "Tento příkaz se zakládá na rozhodnutích ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva obrany, federální služby bezpečnosti (FSB), úřadu pro kontrolu drog a celního úřadu,“ dodává ředitel muzea.

Podle tohoto dokumentu musí být karty s informacemi o sovětských občanech, kteří byli odsouzeni, zničeny, jakmile jsou staré 80 let. Týká se to tak karet z let 1937–1938, kdy docházelo k nejtvrdším represím. Stalin například prováděl rozsáhlou čistku v rudé armádě i v bolševické straně.

Podle oficiální údajů muzea je celkový počet obětí stalinistických represí 10 až 12 milionů lidí. Podle odhadů jich mohlo být ale až 18 milionů. Téměř dva miliony pak Stalinovu krutovládu nepřežily. Jsou mezi nimi i tisíce československých občanů, kteří ruskými gulagy prošli zejména v letech 1937 až 1938.

O této skutečnosti se jako první dozvěděl badatel Sergej Prudovskij, který nedávno pátral o údajích o ruském zemědělci jménem Fjodor Časov, který si v gulagu odseděl pět let a jehož bratr Gregorij byl popraven. Badatel však nemohl najít žádný záznam. Nakonec mu úřady sdělily, že záznamy byly skartovány.

„Přicházíme tak o cenné informace o tom, kdo kdy a kde byl vězněn či popraven. Ale také o převozu vězňů do jiného tábora. Pokud dokument existuje, je téměř nemožné jej falzifikovat. Jakmile ale jednou není, může si pak každý o každém vymyslet, co chce,“ vysvětlil Romanov vážnost situace s tím, že se již obrátil na předsedu prezidentské rady pro lidská práva Michaila Fedotova.

Zatím se celý soudní spis uchovával jen v případě úmrtí odsouzeného. Pokud byl vězeň propuštěn na svobodu, jeho spis se ničil a zachována byla jen evidenční karta s osobními údaji a místy věznění. Nyní ale jsou ničeny všechny.