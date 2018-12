Ruský vliv na volby v USA a soukromá pošta Clintonové. Bývalý šéf FBI vypovídal

Comey byl původně předvolán do Kongresu na pondělí, kvůli sporům s kongresmany o podobu své výpovědi se předvolání odložila na dnešek. Někdejší šéf FBI trval na veřejném vystoupení, což zdůvodňoval obavou z možného překroucení jeho slov tím, že mohou být účelově zveřejněny jen části jeho odpovědí.

Výbory ale veřejné vystoupení odmítly, proto se Comey obrátil na federální soud, aby jeho předvolání do Kongresu zrušil. Nakonec se ale s výbory dohodl, že bude moci zveřejnit celou svou výpověď, případně jen části, pokud tak uzná za vhodné.

Demokraté v dnešním předvolání Comeyho vidí snahu republikánů podkopat práci zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který se v objasňování kauzy údajného ruského vlivu na prezidentské volby zaměřil na volební štáb nynějšího prezidenta Donalda Trumpa.

Republikáni nyní výbory kontrolují, neboť do ledna, než zasedne Kongres v novém složení, mají ve Sněmovně reprezentantů většinu, poté ale předsednictví sněmovních výborů přejde na demokraty.

Clintonová jako šéfka diplomacie používala pro pracovní účely svůj soukromý e-mail. Skandál se stal velkým tématem jejího volebního souboje o prezidentské křeslo s Trumpem a záležitosti se věnoval také FBI.

Ten nakonec vyšetřování uzavřel s tím, že Clintonová žádný trestný čin nespáchala, její chování ale označil za krajně nezodpovědné. Kauza dosáhla vrcholu krátce před volbami v roce 2016, takže Comeyho mnozí demokraté obviňují, že Clintonovou připravil o vítězství.Trump, který loni Comeyho propustil, zase zahrnuje bývalého šéfa FBI výčitkami, že vyšetřování kauzy Clintonové vedl zaujatě a chybně, když případ nedotáhl k soudu.

Robert Mueller and Leakin’ Lyin’ James Comey are Best Friends, just one of many Mueller Conflicts of Interest. And bye the way, wasn’t the woman in charge of prosecuting Jerome Corsi (who I do not know) in charge of “legal” at the corrupt Clinton Foundation? A total Witch Hunt…