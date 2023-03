V Moskvě se konalo setkání Mezinárodního hnutí rusofilů, na kterém vystoupilo několik slavných osobností ze zahraničí. Mezi nimi byli například americký herec Steven Seagal, vnuk francouzského generála Charlese de Gaulla, italská princezna, která jako první přeložila Tolkienovy knihy do italštiny, a různí konspirátoři. Událost posloužila ruské propagandě.

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho režim má díky účinné propagandě v zemi silnou podporu tamního obyvatelstva. Americká stanice CNN s odkazem na průzkum nevládní organizace Levada Center napsala, že zhruba tři čtvrtiny ruského obyvatelstva věří ve zdejší vládu. Kreml se však snaží svůj vliv zvýšit i v zahraničí, načež využívá služeb různých alternativních médií, sociálních sítí i známých osobností.

Ruští konzervativní aktivisté se proto rozhodli uspořádat v Moskvě kongres, na který pozvali právě významné zahraniční příznivce Ruska, kteří měli možnost veřejně vystoupit a sdělit své názory. Akce však sloužila i jako prostor pro rozšíření zdrojů ruské propagandy.

Potomek generála

„Jsem stoprocentní rusofil a milionprocentní Rus,“ prohlásil Steven Seagal, kterého si většina lidí spojí s akčními hollywoodskými snímky z osmdesátých a devadesátých let. V posledních letech patří mezi nejvýraznější podporovatele Ruska. Na konci února agentura TASS informovala, že americký herec dostal od Vladimira Putina Řád přátelství za mezinárodní kulturní a humanitární spolupráci. Sedmdesátiletý Seagal už v roce 2016 získal ruské občanství, dva roky poté, co Putina označil za jednoho z největších žijících světových lídrů.

Akce se zúčastnil i vnuk slavného francouzského generála Charlese de Gaulla, který ve čtyřicátých letech minulého století pomáhal Spojencům s osvobozením Francie od nacistické nadvlády. „Jsem tu proto, abych podporoval mír a přátelství. Zároveň věřím, že konflikt na Ukrajině vyprovokovaly a způsobily anglosaské zájmy,“ sdělil pak v rozhovoru pro The Guardian Pierre de Gaulle.

Na pódiu se často odvolával na odkaz svého předka. „Můj dědeček měl velmi hluboké znalosti o ruských vůdcích a lidech. Dobře si uvědomoval geografické nutnosti a zájmy, aby se Evropa, hlavně Francie, spojila s Ruskem,“ řekl a dodal, že Američané se podle něj snaží rozbít jednotný evropský blok.

Snažil se ale vyhnout odpovědi na otázku, zda by jeho rodinné jméno mohl Kreml využít k legitimizaci války na Ukrajině. Pierrova rodina s jeho výroky nesouhlasí. „Názory bratra se týkají pouze něj, s rodinou to nijak nesouvisí,“ řekl jeho starší sourozenec Yves pro list Le Parisien, ve kterém před více než měsícem právě Pierre prohlásil, že Západ nechal Zelenského, jeho oligarchy a neonacistické vojenské skupiny uzavřít se do válečné spirály.

Sestřenice Romanovců a konspirátoři

V proskleném sále Puškinova státního muzea se na konferenci sešli také další lidé, kteří se otevřeně hlásí k podpoře ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho režimu. Mezi mnoha příznivci konspiračních teorií a okrajovými politiky byla k vidění třeba i italská princezna Vittoria Alliata di Villafranca. Sedmdesátiletá žena je v rodné zemi známá především jako první překladatelka tvorby britského spisovatele J. R. R. Tolkiena do italštiny. Rovněž však věří, že státy nabádají evropské chlapce, aby se ženili s krávami.

Italská princezna Vittoria Alliata di Villafranca jako první přeložila díla J. R. R. Tolkiena do italštiny. Nyní podporuje Putina a Rusko. Je taky konspirátorkou, co věří, že evropští chlapci jsou nuceni se ženit s krávami.Zdroj: Wikimedia Commons, Lionelferracutinovara / CC-BY-SA-4.0

Ve svém projevu označila rusofobii za jednu z mnoha verzí kolonizace. „Slouží jen k šíření vlivu Washingtonu, stejně jako vylodění amerických jednotek na Sicílii za druhé světové války,“ prohlásila.

Na kongres se dle jejích slov dostala díky úzkým vazbám na ruskou královskou rodinu. „Jsem sestřenicí Romanovců,“ řekla pro The Guardian s odkazem na potomky poslední carské dynastie někdejšího impéria. Snažila se však vyhnout otázkám na pokračující válku na Ukrajině. „Nejsem odborník na toto téma. Putin je mi ale milejší než Biden,“ sdělila.

Na pódiu dále vystoupil například bývalý bulharský poslanec Nikolaj Malinov, na kterého Spojené státy uvalily sankce, a ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, jenž tak dal události oficiální punc. „Nejsme svědky pouze neonacismu, ale přímo nacismu, který pokrývá stále více evropských zemí,“ prohlásil Lavrov.

Kongres posloužil nejen pro podporu ruské propagandy, ale taky jako lukrativní příležitost. Pierre de Gaulle pověděl, že jako bankéř se snaží najít lidi hledající investiční či finanční kontrakty. Událost sloužila i jako spojnice pro získání nových kontaktů například v zahraničních alternativních médiích. Podle The Guardian Kreml stále hledá kanály, které budou v cizích zemích šířit ruskou propagandu, zejména o válce na Ukrajině.

Na konferenci se tak sešlo zhruba devadesát delegátů, kteří o tomto jednali. Mezi nimi se objevilo i mnoho zastánců konspiračních teorií.

Hvězdy na straně totalitních vůdců

Osobnosti, které se účastnily sjezdu rusofilů, nejsou jedinými příznivci vůdců totalitních režimů. Francouzský herec Gérard Depardieu mnoho let podporoval Vladimira Putina i ruské politické a vojenské kroky, jako například anexi Krymu. Rok před tím získal i ruské občanství. Loni v dubnu si však Státní dumu znepřátelil, když odsoudil invazi na Ukrajinu. Úřady mu následně vyhrožovaly odebráním státního občanství. Poté případ utichl. Až v listopadu agentura TASS informovala, že Depardieu zavřel své filmové produkční studio sídlící v Moskvě. Nemělo to však být následkem hercova prohlášení proti válce.

Mezi další kontroverzní hvězdy patří i bývalý profesionální basketbalista Dennis Rodman. Pětinásobný držitel trofeje NBA s mnoha dalšími osobními oceněními má úzké vztahy se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a od roku 2013 několikrát do asijské země vycestoval na přátelskou návštěvu. Sám však vždy tvrdil, že se jen snaží Severokorejcům otevřít dveře ke sportu.