Rusové cvičili zásah proti bombové hrozbě, v Rostově evakuovali hotely i bary

Pořádně rušná byla včerejší noc v ruském městě Rostov na Donu. Tamní policejní jednotky nacvičovaly zásah proti bombové hrozbě, při kterém nechaly evakuovat až šestnáct hotelů, barů nebo restaurací. Byl mezi nimi i hotel, který si pro fotbalové mistrovství světa zamluvila organizace FIFA.

Hotel Topos Congress v Rostově na Donu, kde v noci proběhl cvičný vojenský zásah.Foto: Reuters/Hannah McKayová

Zásah proběhl v noci jen necelou hodinu poté, co na místním stadionu skončilo utkání Chorvatů s Islandem. Týkal se celkem šestnácti veřejných zařízení včetně hotelu Topos Congress. Ten má zamluvený fotbalová organizace FIFA, žádná z reprezentací v něm každopádně podle oficiálních dokumentů nepřebývá.

Jeden ze svědků popsal, že před hotelem byl mimo policisty, kteří vyslýchali hotelové pracovníky i hosty, také jeden požární vůz. „Řekli nám, že museli hotel evakuovat kvůli bombové hrozbě,“ dodal jiný.

To potvrdilo i policejní prohlášení. „26. června jsme obdrželi několik telefonátů, které se týkaly výbušnin umístěných různě po Rostově,“ píše se v něm. Později nicméně jeden z důstojníků potvrdil, že hotel i okolní veřejná zařízení byly evakuovány pouze kvůli vojenskému cvičení.



Manažer italské restaurace Luciano se nechal slyšet, že on i jeho pracovníci byli k opuštění prostor vyzvání až dvě hodiny poté, co se informace o potenciálním nebezpečí dostala do světa. „Měli jsme anonymní hovor, v němž nám bylo oznámeno, že je v budově bomba,“ sdělil agentuře Reuters.





Rusové, kteří momentálně hostí jednu z největších událostí světového sportu letošního roku, chtějí účastníky šampionátu i fanoušky z celého světa udržet v absolutním bezpečí. Jedná se podle Reuters i o plán Moskvy, jak světu ukázat, že země je stabilizovaná a silná.