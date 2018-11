Rusové nesmí během konfliktu na Ukrajinu. Výjimkou jsou humanitární mise

Ukrajina během válečného stavu nebude vpouštět na své území ruské muže ve věku od 16 do 60 let, oznámil náčelník pohraniční služby Petro Cygykal. Výjimku mohou představovat pouze humanitární mise, jako jsou příjezdy na pohřby, dodal Cygykal podle listu Ukrajinska pravda.

"Na přechodech je prováděna zesílená kontrola. K dnešnímu dni je omezen vjezd cizinců, především občanů Ruské federace. Je zakázáno vpouštět (na Ukrajinu) ruské občany mužského pohlaví ve věku od 16 do 60 let," řekl generál Cygykal na poradě o posílení obranyschopnosti země s účastí hlavy státu, vysílané v televizi.

Napětí mezi Ukrajinou a Ruskem se stupňuje od nedělního incidentu u Kerčského průlivu, kde ruští pohraničníci ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva i s jejich posádkami. Při tomto prvním ozbrojeném střetu Rusové zranili tři Ukrajince.

Neumožní podniknout operace

„Ruská federace formovala jednotky soukromých armád, které se jeví jako součást Ozbrojených sil Ruské federace“. Také jim podle slov prezidenta neumožní podniknout operace, které zkusily uskutečnit v roce 2014.

Podle senátora Konstantina Kosačova by Rusko nemělo odpovídat Ukrajině zákazem vstupu ruských občanů. „Jsem přesvědčen, že odvetná opatření v tomto duchu bychom neměli přijmout. Neválčíme s Ukrajinou. A lidé by měli vědět, kdo je autorem takových iniciativ - do budoucna, až začnou zjišťovat roli každé osoby ve zhoršení vztahů mezi námi,“ řekl Kosačov agentuře TASS.

Ukrajinský zákaz je podle něj propagandistický čin Kyjeva, který potřebuje za každou cenu dokázat existenci nějakých agresivních záměrů Ruska vůči Ukrajině a podporovat napjatou situaci v zemi.

V reakci na incident Ukrajina vyhlásila válečný stav v deseti pohraničních či příbřežních oblastech z obavy ze „skutečné války” s Ruskem, jak v úterý varoval prezident Petro Porošenko. Válečný stav je vyhlášen na měsíc, takže by neměl narušit oslavy pravoslavných Vánoc, což by mohlo představovat problém, protože mnohé rodiny mají své členy na Ukrajině i v Rusku.