Rusové otestovali balistické střely. Do akce se zapojily bombardéry a ponorky

Ruská armáda ve čtvrtek zahájila sérii testů mezikontinentálních balistických střel z ponorek na Dálném východě, ze strategických letounů a z vesmírného střediska Pleseck, které se nachází na severu Ruska. S odkazem na oznámení ruského ministerstva obrany o tom informovala agentura TASS. Podle ní šlo o „součást plánu bojové přípravy strategických sil.“

Rakety Topol patří k modernějším typům výzbroje ruské armády, jsou první, které byly vyvinuty po rozpadu SSSR. Foto: ČTK/AP

"Jednotky strategických sil odpálily z kosmodromu Pleseck mezikontinentální balistickou raketu Topol, která mířila k testovacímu okruhu Kura v Kamčatce," stojí v prohlášení ruského ministerstva obrany.

Na střelnici Kura mířila také další balistická raketa. Ta byla odpálena z jaderné ponorky, která operovala v Barentsově moři na sever od evropské části Ruska.

Další střely byly odpáleny z jaderné ponorky ruské Tichomořské flotily, která se nacházela v oblasti Ochotského moře na Dálném východě. Střely měly za cíl na střelnici Čiža v Archangelské oblasti na druhém konci Ruska.

Тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами Вооруженных Сил Российской Федерации https://t.co/v8FajyvxX2 pic.twitter.com/NbszNxivIj — Минобороны России (@mod_russia) 26. října 2017

Do cvičení se také zapojily strategické bombardéry Tupolev-160, Tupolev-85MS a Tupolev-22M3. Ty měly dopadnout taktéž do oblasti Kura na Kamčatce dále pak do oblasti Pemboi v Komiské republice severovýchodně od Mosky a do oblasti Terekty v sousedním Kazachstánu.

Ruské ministerstvo obrany však informace o úspěšnosti této mise nezveřejnilo. Testy raket zde však probíhají pravidelně. Naposledy se tak stalo na podzim 2016 v Ochotském moři a Plesecku.