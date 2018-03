Rusové otestovali novou nadzvukovou raketu Kinžal

"Jako nosič byla pro Kinžal zvolena modernizovaná hypersonická stíhačka MiG-31. Práce na modernizaci tohoto letounu přitom probíhala současně s vývojem zbraně samotné," uvedl k testům ruský vicepremiér Dmitrij Rogozin, jenž je zodpovědný za zbrojní průmysl.

Raketový systém Kinžal je součástí vylepšené výzbroje ruské armády, o níž ruský prezident Vladimir Putin hovořil na začátku března ve svém projevu k poslancům.

#Russian #Kinzhal #missile able to fly up to Mach 10 and therefore able to penetrate any (ship-based) missile defence. pic.twitter.com/6cCFDfT9Rg