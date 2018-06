Rusové plánují obří kyberútok, bojí se Ukrajinci. Není to pravda, oponuje Kreml

Hackeři z Ruska napadají ukrajinské firmy škodlivým softwarem, chtějí si totiž připravit půdu pro obří kyberútok. Alespoň to agentuře Reuters řekl velitel ukrajinského policejního oddělení, které se tímto druhem protizákonného jednání zabývá. Rusové podobné spekulace odmítli.

Sergej Demedjuk, jak zní jméno zmíněného policisty, pro Reuters uvedl, že Rusové cílí na banky nebo společnosti zabývající se dodávkou energie, přičemž údajně připravují masivní spuštění vysoce škodlivého programu. Demedjuk dodal, že Ukrajinci spolupracují se zahraničními specialisty, aby možnou hrozbu co nejdříve odhalili.

Kreml, konkrétně Putinův mluvčí Dmitrij Peskov, jakákoli obvinění odmítl. „Není to pravda,“ odvětil stroze na otázku reportérky Reuters. Ukrajinci nicméně uvádějí, že škodlivý software a nejrůznější viry, které se objevují i na stránkách státních institucí, zaznamenávají už od začátku roku.



Pro zemi by se jednalo už o druhý kybernetický útok během dvou let. V roce 2017 Ukrajinu zasáhl vyvíjející se vir s názvem NotPetya – ten se sice později rozšířil i do dalších zemí včetně Spojených států, nejvíce institucí nicméně zasáhl právě zde. Cílem byla mimo jiné i ukrajinská Národní banka. Z útoku později Ukrajici, spolu s USA či Austrálií, obvinili právě Rusy.

„Skutečnost, že se ukrajinská vláda rozhodla vyhlásit toto podezření veřejně, ukazuje, že má z útoku strach a tuší, že by mohl mít obrovský dopad,“ myslí si Jaime Blasco, vedoucí ústavu AlienVault, který se zabývá kyberochranou. Dodal také, že by bylo obtížné zajistit, aby útok zasáhl pouze jednu zemi, tudíž by se počítačová infekce mohla rozšířit po celém světě.



Pokud by útočníci chtěli zůstat pouze na území Ukrajiny, bylo by prý třeba rozšířit virus do souborů, které již v tamních sítích jsou. „Analýza souborů, které byly identifikovány, naznačuje, že se jedná o přípravu na jeden určitý den,“ myslí si Blasco.

Demedjuk se dále nechal slyšet, že potenciální zásah může mít ještě větší následky než NotPetya. „Jedná se o (kyber)podporu na úrovni vlády, je totiž velmi drahá a velmi synchronizovaná. Bez její pomoci by to nebylo možné. Mluvíme tady o Ruské federaci, protože všechno, co jsme zachytili, pochází z 99 procent z Ruska,“ tvrdí.



Na podobný útok je Ukrajina mnohem lépe připravená, než byla vloni, a to i díky pomoci z NATO, Velké Británie a Spojených států. Přesto však nejsou zabezpečeny všechny firmy, což Demedjuk ví. „Připomínáme lidem, aby se uvědomili a vybavení si kontrolovali,“ dodal.