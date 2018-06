Rusko zvyšuje věk odchodu do důchodu. Přes 40 procent mužů se ho nedožije

Zatímco Rusko žije mistrovstvím světa ve fotbale, ruská vláda přistoupila k nepopulárnímu opatření. Rozhodla o penzijní reformě, v rámci které se zvýší věk odchodu do starobního důchodu o pět let pro muže a o osm pro ženy. Ruský prezident Vladimir Putin přitom před několika lety prohlásil, že dokud bude prezidentem, tato hranice se nikdy nezvýší.

„Jsem proti zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu. Dokud budu prezident, takové opatření nepřijmu,“ prohlásil v roce 2005. Informovalo o tom Rádio svobodná Evropa.

Nepopulární krok oznámil ruský premiér Dmitrije Medvěděv před necelými dvěma týdny s tím, že si penzisté polepší asi o tisíc rublů (350 korun). Od té doby podle průzkumů veřejného mínění poklesla důvěra v Putina o osm procentních bodů z 62 na 54 procent, uvádí státní Agentura FOM. Podle průzkumů s reformou nesouhlasí 90 procent Rusů, píše agentura Reuters.

„Prezident se nezabývá těmito průzkumy. Jedná v zájmu občanů,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

V Rusku muži odchází do penze v 60 letech a ženy v 55 letech. Nově tak budou odcházet v 65, respektive 63 letech.

V současné době tvoří starobní důchodci čtvrtinu ruské společnosti. Vzhledem k demografické krizi, která zemi trápí po desetiletí, vzrůstající počet důchodců čím dál více zatěžuje státní rozpočet.

Ruští muži se průměrně dožívají 65 let a ženy 77 let. Podle statistik Světové banky se věku 60 let nedožije 35 procent mužů a věku 65 let se nedožije 43 procent mužů.

S nepopulárním rozhodnutím nesouhlasí 82 procent Rusů, uvádí státní agentura FOM. Opoziční předák Alexej Navalnyj svolal demonstraci na 1. července, mají se k ní připojit i odbory. Například komunistická strana navrhla, aby o reformě proběhlo referendum.

Proti tomuto kroku se také připravuje petice, kterou již podepsalo přes 2,4 milionu Rusů.

Reforma by měla být spuštěna na podzim. Zaváděna bude ale postupnými kroky. Každý rok by se hranice měla odsouvat o šest měsíců. Podle serveru Polygraph.info by tímto opatřením státní pokladna měla ušetřit 2,3 bilionu rublů (828 miliard korun).

Tweet: Putinův slib z roku 2005