Pětidílná minisérie HBO nesoucí název Chernobyl (Černobyl) sklidila nevídaný úspěch u českých i zahraničních fanoušků, ruská média však na její konto nešetřila kritikou. Například podle jednoho z nejčtenějších ruských listů, Komsomolskej Pravdy, stojí za vznikem seriálu zahraniční konkurence Rosatomu (Federální agentury pro atomovou energii Ruské federace), jejímž cílem je pošpinit reputaci Ruska jako jedné z jaderných velmocí.

Pro silná slova nešly daleko ani noviny Argumenty i Fakty, jejichž čtenářskou obec tvoří zejména ruští senioři. „Je to karikatura, rozhodně ne pravda,“ uvedly. Ve stejném duchu se následně vyjádřil i moderátor televize Rossija 24 Stanislav Natanzon. „Jediné, co tam chybí, jsou medvědi a harmoniky,“ uvedl se zjevnou narážkou na to, že seriál v mnohém manipuluje s realitou.