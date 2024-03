Porota v Novém Mexiku shledala ve středu Hannah Gutierrezovou-Reedovou, která dohlížela na bezpečnost zbraní při natáčení filmu Rust, vinou z neúmyslného zabití. Při natáčení westernu v roce 2021 přišla o život dvaačtyřicetiletá kameramanka Halyna Hutchinsová, když ji zabil výstřel ze zbraně, kterou měl v rukou herec Alec Baldwin. Bylo to první takové neštěstí při natáčení hollywoodského filmu za téměř 30 let, připomíná agentura Reuters.

Natáčení westernu Rust poznamenala tragédie. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Hannah Gutierrezové-Reedové, která po rozhodnutí poroty skončila ve vazbě, hrozí podle agentury AP trest odnětí svobody až ve výši 18 měsíců a pokuta pět tisíc dolarů (116 tisíc korun).

Cílem procesu bylo zjistit, jestli poměrně nezkušená zbrojířka při manipulaci se střelnými zbraněmi a dohledu nad nimi během natáčení nízkorozpočtového filmu neohrozila herce a členy štábu.

Herec Alec Baldwin tvrdí, že spoušť zbraně nezmáčkl:

Tragický výstřel při natáčení: Nezmáčkl jsem spoušť, říká Baldwin

„Tento případ je o neustálých, nikdy nekončících bezpečnostních selháních, která vyústila ve smrt člověka a málem zabila dalšího,“ uvedla ve své závěrečné řeči státní zástupkyně Kari Morrisseyová.

Právník Gutierrezové-Reedové uvedl, že se z ní produkce filmu, která na natáčení příliš šetřila a nezaměstnala dostatečný počet lidí, snaží udělat obětního beránka.

Ruská ruleta

Podle státní zástupkyně zbrojířka, které tehdy bylo 24 let, nevědomky na místo natáčení filmu přinesla i ostré náboje, které tam byly nejméně 12 dní až do osudné střelby. Pak už to podle ní byla „ruská ruleta“ vždy, když měl nějaký herec v ruce zbraň.

Smrt během natáčení je noční můrou všech filmových štábů:

Smrt při natáčení. Baldwin není jediný, kdo zažil tragédii. Herci umírali i v ČR

Gutierrezová-Reedová 21. října 2021 omylem do revolveru dala ostrý náboj. Herec Baldwin pak zbraň natáhl a namířil s ní směrem na kameru. Ze zbraně vyšel výstřel, který zabil kameramanku Hutchinsovou a zranil režiséra Joela Souzu. Baldwin tvrdí, že spoušť nezmáčkl. Soud s ním má začít 10. července.