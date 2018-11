Ruští celníci zadržují zahraniční knihy. Hledají propagandu a hrozby pro Rusko

Celníci už několikrát zadrželi novou knihu ruské novinářky žijící ve Spojených Státech Maši Gessenové s názvem Budoucnost je historie: Jak totalitarismus znovu dobyl Rusko (The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia). Dílo vyšlo v angličtině a ruští celníci nyní prověřují jeho obsah.

Gessenová působila jako redaktorka v řadě ruských médií, mimo jiné i jako šéfka rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. V roce 2013 se z Ruska kvůli velkému počtu výhružek, kterých se jí dostalo v reakci na podporu sexuálních menšin, vystěhovala do USA.

Great news from Europe: my book has been awarded the Prize for European Understanding AND banned by Russian customs. I am honored https://t.co/qWfajVXH6y

Na zadržení knihy upozornil právník Sergej Golubok, který si ji objednal v internetovém obchodě Amazon. Celnice v Petrohradu však balík zadržela. Golubok měl následně napsat prohlášení, v němž se zavazuje, že tiskovina neobsahuje výzvy k extremismu a terorismu. Doložit měl také, že produkt se může nacházet na území Ruska. Knihu mu ale přesto nevrátili a požádali o její znalecký posudek.

Celníci uvedli, že jednají v souladu s pravidlem přijatým Euroasijskou hospodářskou unií (EAHU) v roce 2015. Nařízení zakazuje dovoz „tištěných a audiovizuálních materiálů, které obsahují informace, jež mohou poškodit politické a ekonomické zájmy členských států, jejich bezpečnost a zdraví a morálku (jejich) občanů“.

For almost a week, Sergey Golubok has been trying to collect a book he ordered on Amazon, but DHL won’t hand it over, citing concerns of the Russia’s customs office.



The book: The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia, by @mashagessen https://t.co/P9bJmW4zpI pic.twitter.com/LXKL8WXpt1