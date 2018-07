Ukradli data Clintonové a chtěli ovlivnit volby. USA již obvinily 12 hackerů

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo 12 příslušníků ruských tajných služeb z hacknutí počítačů představitelů Demokratické strany před americkými prezidentskými volbami v roce 2016. Stalo se tak na základě výsledků vyšetřování týmu zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera. Cílem hackerů bylo údajně ovlivnit volby ve prospěch Donalda Trumpa.

Rod Rosenstein, první náměstek amerického ministra spravedlnosti, uvedl, že se tucet obviněných dostalo v březnu 2016 pomocí ukradených přihlašovacích údajů do emailových schránek dobrovolníků a zaměstnanců prezidentské kampaně Hillary Clintonové.

Podle Rosensteina byla celá akce zcela v režii ruské rozvědky GRU, kterou demokraté dlouhodobě obviňují z ukradení emailů a jejich zveřejnění na internetu s cílem ovlivnit prezidentské volby. V souvislosti s útokem nebyl obviněn žádný americký občan.

„Obžalovaní tajně sledovali počítače, implantovali soubory obsahujících škodlivý počítačový kód, a ukradli emaily a další dokumenty,“ řekl Rosenstein.

Obžaloba tvrdí, že hackeři se při prohledávání napadených počítačů speciálně zaměřovali na klíčová slova, jako jsou „Hillary, „Cruz“, „Trump“ a „Benghazi Investigations“.

„Víme, že cílem spiklenců bylo mít vliv na volby. Jaký dopad to mohlo mít, jaká mohla být jejich motivace, nezávisle na tom, co je potřeba k prokázání tohoto obvinění, je věc spekulace. To není naše odpovědnost,“ uvedl Rosenstein.

První náměstek ministra spravedlnosti řekl, že tento týden v předstihu informoval o obviněních amerického prezidenta Donalda Trumpa, který je v současnosti na návštěvě Velké Británie. Trump opakovaně vyšetřování odmítl a označil ho za „hon na čarodějnice“.

Obžaloba přitom přichází pouhé tři dny před plánovaným setkáním Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimíra Putina, které se uskuteční v pondělí ve finských Helsinkách.