Martin Moštěk dnes 11:00

Mladá rodina z Argentiny se před sedmi lety přistěhovala do Lublaně. Žena založila galerii, muž IT firmu. Až do prosince 2022 sousedé v klidné čtvrti slovinské metropole netušili, že vedle nich bydlí manželé Dulcevovi, ruští agenti pracující pod léta budovaným hlubokým krytím falešných totožností. Minulý týden se stali součástí velké výměny vězňů mezi Ruskem a Západem.