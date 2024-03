Rusko rozmístí vojáky a zbraně u hranic s Finskem, prohlásil Vladimir Putin

ČTK

Rusko rozmístí vojáky a zbraně u hranic s Finskem, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance v rozhovoru s agenturou RIA Novosti a televizí Rossija-1 označil za „bezvýznamný krok“. Uvedla to agentura Reuters. Helsinky a Stockholm se pro vstup do NATO rozhodly kvůli ruskému útoku na Ukrajinu.

Ruský prezident Vladimir Putin. | Foto: ČTK/AP/Mikhail Klimentyev