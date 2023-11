Jezero na Havaji je jako z pohádky, zbarvilo se do růžové. Je to špatné znamení

Vodní nádrž Kealia by perfektně zapadla do filmu Barbie. Zářivě růžová barva vody v národní přírodní rezervaci Kealia Pond je ale přirozená a způsobila ji vysoká hladina soli. Můžou za to extrémní sucha, která tuto jinak poměrně vlhkou oblast trápí. Voda se vypařuje a zanechává za sebou stále slanější vodu, v níž se kvůli tomu množí halobakterie, které jí dávají specifický odstín.