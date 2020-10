Letenku do Valencie, kde na ní měl přítel čekat na letišti, si koupila na ranní nedělní let v 7:10, aby mohla vyrazit hned po službě. Průchod londýnským letištěm Stansted byl zcela bezproblémový, bezpečnostní kontrola, oskenování palubního lístku, přivítání posádkou letadla společnosti Ryanair. I na otázku letušce, kdy letoun ve Španělsku přistane, dostala logickou odpověď: „Za dvě hodiny patnáct minut.“ Celý let unavená po náročné směně prospala. Divné věci se začaly dít hned po přistání.

„Nápisy na budově byly špatně, celníci měli neznámé uniformy. Jen se ke mně přihnali, nikdo z nich nemluvil anglicky, pochopila jsem, že po mně chtějí pas, dali razítko a já najednou byla na kyjevském letišti,“ popsala pro Daily Star Online Inka, která se narodila v Bulharsku, ale nyní žije a pracuje v Londýně. O své zážitky se podělila i na Facebooku: „Momentálně jsem v Kyjevě! Čekám na letišti a co je nejhorší, není tady kancelář Ryanair, takže všechno trvá věky, než se to vyřeší!“

Nikdo na kyjevském letišti netušil, jak mohla projít přes kontrolu letecké společnosti v Londýně, systém jim přeci po oskenování měl jasně říci, že její boardingpass je zcela pro jiný let, někam úplně jinam, ale nestalo se. Daily Star požádal Ryanair o vyjádření, na odpověď zatím ale stále čeká. Tato chyba má poměrně zásadní konsekvence k bezpečnostním pravidlům společnosti a funkčnosti jejich odbavovacího softwaru.

Zmatení zaměstnanci

Mezitím na letišti ve Valencii čekal na Inku její přítel, ani jemu se od aerolinky žádné informace nedostalo.

Zcela zmatná, v bizarní situaci, dorazila v slzách k informačnímu kiosku. Zde stejně zmatení zaměstnanci po Ince chtěli stále její letenku do Kyjeva. Tu jim ale logicky nemohla nabídnout. Nakonec se - podle vyjádření Inky velmi ochotný - personál letiště spojil s Ryanairem, Inku se podařilo ubytovat v letištním hotelu, následující den – tady po 24 hodinách, kdy v Londýně prošla špatnou branou a nasedla do špatného lretadla – odletěla zpět do Londýna a z něho navazujícím spojem do Valencie za přítelem.

A kde si Inka myslí, že se stala prvotní chyba v celé anabázi? „Nejspíš jsem vlezla do brány číslo 54 a pro let do Valencie byla určená brána 44,“ dodala pro Daily Star Inka Fileva.