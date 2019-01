Každá dospělá ústřice je schopna díky svému dýchacímu ústrojí za jediný den takto „pročistit“ na 50 galonů vody, tedy zhruba 190 litrů. Místa, na nichž se vyskytují, nabízejí přirozený habitat pro další mořské živočichy a samotné ústřice mnohdy tvořící rozsáhlé útvary podobné hroznům pak mohou posloužit jako velice účinná zábrana před vlnobitím během bouří a jiných rozmarů počasí.

„Bez ústřicových útesů je celé pobřeží od základů změněno,“ cituje CNN šéfa organizace Billion Oyster Project Peta Malinowkého. „Myslíme si, že ústřicové útesy mohou být součástí integrovaného přístupu k odolnosti a proaktivnímu plánování týkajícího se klimatickým změn.“

Oysters are reproducing in NY Harbor! These light-colored shells are young oysters near our new #ConeyIsland reef. Community members had similar sightings in the Bronx, W 79th St Boat Basin, + more. Text "donate" to 267.460.6943 to help restore oyster reefs to #NYC waters! pic.twitter.com/qyx5vrZ9wA