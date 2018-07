S Británií udržíme obchodní vztahy i po brexitu, uvedl Babiš v Rakousku

Česko by mělo udržet obchodní vztahy s Velkou Británií i po brexitu. Po jednání s britskou premiérkou Theresou Mayovou v v Salcburku to dnes uvedl český premiér Andrej Babiš. Zmínil české občany pracující v Británii. S rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem pro změnu našel společnou řeč ohledně migrace.

"Musíme zastavit migraci a nedovolit, aby pokračovala. Na evropské půdě máme stovky tisíc lidí, kteří nedostali azyl a kteří by tady neměli být," řekl Babiš v Rakousku.

Babiš podporuje plán na vybudování takzvaných hotspotů na území severní Afriky. Azylové řízení by se řešilo v těchto střediscích a nikoliv až na území Evropy, jako dosud. Ti, kteří by na to získali právo, by poté mohli odcestovat do Evropy.

Tisíce Čechů v Británii

"Brexit není pro Evropu pozitivní, ale musíme se snažit se s tímto faktem vyrovnat, aby škody byly co nejmenší," řekl Babiš po jednání s Mayovou. Dodal, že Británie je pro Česko politickým, bezpečnostním a obchodním spojencem. „Pracuje tam 50 tisíc Čechů,“ připomněl.

Německý kancléř Sebastian Kurz řekl Mayové, že „je důležité se vyhnout tvrdému brexitu. Rozhodnutí vystoupit z EU vidíme velmi negativně,“ uvedl.

„Rozhodli se pro něj ale britští občané, tak musíme najít způsob, jak se s ním vyrovnat. Doufám, že najdeme řešení do října,“ cituje Kurze BBC. Panují totiž obavy, že Británie opustí EU bez dohody, což jí značně poškodí.

Cesta Mayové do Rakouska je jednou z mnoha cest britských ministrů po Evropě, během kterých přesvědčují evropské lídry o svém plánu na brexit. Například nový britský ministr zahraničí Jeremy Hunt se začátkem týdne sešel se svým německým protějškem v Berlíně.

Babiš věří, že tyto schůzky pomohou v dalším vyjednávání o vystoupení ostrovní země z EU.

Evropští politici se sjeli do Rakouska na pozvání Kurze, jehož země nyní předsedá Radě Evropské unie. Pozvání přijal i premiér estonska Jüri Ratas.