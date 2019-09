"Česko Kosovo uznalo v roce 2008 za vlády Mirka Topolánka, máme s ním korektní vztahy, stejně jako se Srbskem. Jsme mezi cca stovkou zemí, které tak učinily. V zájmu evropské bezpečnosti a míru je především integrovat západní Balkán do EU, pokud země splní všechny potřebné podmínky. Rozšíření je rovněž priorita i české zahraniční politiky," napsal Petříček. V nadsázce uvedl, že prezident je asi fanouškem české fotbalové reprezentace a že sobotní výsledek kvalifikace jeho osobně také mrzí. Česko prohrálo v kvalifikaci o mistrovství Evropy v Prištině 1:2.

Ministr v červnu po jednání s kosovským protějškem Behxhetem Pacollim podpořil evropské ambice Kosova i dalších západobalkánských zemí. Zároveň však vyjádřil znepokojení nad stagnací dialogu mezi Kosovem a Srbskem, což blokuje přístupová vyjednávání obou zemí. Kritizoval také kosovská cla na dovoz srbského zboží.

Mezinárodní přešlap?

Člen sněmovního zahraničního výboru Jiří Mihola (KDU-ČSL) na facebooku napsal, že by ani prezident neměl své sympatie či antipatie tímto způsobem vyjadřovat do médií. "Historicky vývoj na Balkáně, a platí to i pro posledních třicet let, je tak složitý, že každá zkratkovitost a rezolutní tvrzení vede akorát ke zmatku a vyvolává další napětí. Státník musí být také diplomat, schopný tupit hrany a spojovat," poznamenal bývalý lidovecký místopředseda. "Je třeba respektovat i jiné pohledy a naslouchat argumentům a novým informacím," doplnil.

Další člen výboru a předseda STAN Vít Rakušan na dotaz ČTK napsal, že nejde o Zemanův první mezinárodní přešlap. "Kdybych chtěl být drsný, tak řeknu, ať si na letištní ploše mumlá, co chce. Zahraniční politiku a její směr určuje vláda a zahraniční směřování ČR je jedno z mála témat, ve kterém bych s touto vládou souhlasil," uvedl.

Kosovo po rozpadu Jugoslávie patřilo Srbsku, v roce 2008 ale s podporou západních velmocí vyhlásilo nezávislost. Srbsko jej ovšem stále považuje za své území. Většina členských států OSN včetně Česka samostatnost Kosova uznala, naopak některé země jako Slovensko, Španělsko, Rusko, Bosna a Hercegovina nebo Řecko nikoli.