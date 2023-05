Ruská tajná služba FSB dnes uvedla, že odvrátila diverzi plánovanou ukrajinskou rozvědkou proti dvěma jaderným elektrárnám v Rusku. Dva Ukrajince, které podezřívá ze sabotáže, zadržela, jakož i jejich dva údajné ruské spolupracovníky. Tvrzení nešlo ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů. Podezřelým hrozí až 20 let vězení, dodala agentura Interfax.

Leningradská jaderná elektrárna - Ilustrační foto | Foto: Profimedia/Sezgin Pancar/Anadolu Agency

Ukrajinští diverzanti se podle FSB, citované ruskými tiskovými agenturami, chystali v předvečer oslav vítězství v druhé světové válce 9. května vyhodit do povětří více než 30 sloupů elektrického vedení Leningradské a Kalininské jaderné elektrárny, což by mohlo vést k odstavení jaderných reaktorů, k vážným ekonomickým škodám a poškození pověsti Ruska. Skupině diverzantů se podle tajné služby podařilo vyhodit do povětří jeden sloup a uložit výbušniny u čtyř dalších sloupů Leningradské jaderné elektrárny a uložit výbušniny pod sedm sloupů Kalininské jaderné elektrárny.

FSB zadržela dva Ukrajince a po dalším, který se nyní údajně nachází v Belgii, vyhlásila pátrání. Zadržela také dva Rusy, kteří Ukrajincům podle ní pomáhali, zajistili jim komunikaci a přepravu auty s falešnými poznávacími značkami. Sabotéry zverbovala rozvědka údajně loni v září a poté prošli speciálním výcvikem; do Ruska se dostali přes Polsko a Bělorusko.

Výbušniny rozvědka propašovala kamiony mezinárodní dopravy přes Polsko, Litvu a Bělorusko, tvrdí FSB. Dodala, že zabavila 36,5 kilogramu výbušniny C-4, 61 roznětek zahraniční výroby, 38 přístrojů umožňujících odpálení ve stanoveném čase a dvě pistole Makarov sovětské konstrukce s náboji.

Ruská redakce BBC připomněla, že o vyhození sloupu elektrického vedení do povětří informoval na počátku května gubernátor Leningradské oblasti. Média poté s odvoláním na nejmenované zdroje psala o odhalení výbušnin na sloupech elektrického vedení v Leningradské a Tverské oblasti, kde se nachází Kalininská jaderná elektrárna.