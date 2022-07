Skutečná hodnota prodávané sady na zabíjení upírů byla totiž odhadována na 3 581 dolarů (asi 86 851 korun). Třicátého června se však v aukci zprostředkované aukční síní Hansons Auctioneers prodala za ohromujících 15 517 dolarů (přibližně 376 338 korun), informuje New York Post.

Součástí sady, umístěné v uzavřené krabici, dle tiskové zprávy společnost Hansons byly dvě pistole, mosazná prachovnice, dřevěná palička, kůl, mosazné svícny a dokonce dobové policejní dokumenty. Nechyběly však ani předměty náboženské povahy: kříže, svěcená voda, gotická bible a růženec. Krabice měla na víku další dva mosazné kříže.

