Ještě loni v říjnu vykukoval Sadyr Žaparov zpoza mříží biškecké věznice. Dnes je prezidentem Kyrgyzstánu. Pohádkový příběh sice připomíná české předrevoluční kulisy, ale hlavní hrdina ze střední Asie je podezřelý, že se chce stát novodobým chánem.

Sadyr Žaparov, prezident Kyrgyzstánu | Foto: Profimedia

Životopis současného kyrgyzského prezidenta Sadyra Žaparova by se dal přirovnat k úderu bleskem. Prvních čtyřicet let dnes dvaapadesátileté hlavy středoasijské republiky nijak nenasvědčovalo jeho současné kariéře. Vystudoval právnickou fakultu, poté pracoval na nejrůznějších pozicích v rámci státní správy. Kvůli nesouhlasu s přístupem tehdejší nomenklatury k privatizaci státního těžebního průmyslu musel po roce 2010 ze země emigrovat, jeden čas pobýval i v Polsku. Po návratu domů zamířil okamžitě do vězení za organizaci demonstrací v hlavním kyrgyzském městě Biškeku. V roce 2017 bdsouzen byl na 11 let. Od tohoto okamžiku hvězda - do té doby na místní politické scéně téměř neznámého Žaparova - začala stoupat.