Vyšetřovatel ruské tajné služby FSB nabídl bývalému novináři Ivanu Safronovovi, obviněnému z vlastizrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou, dohodu za podmínky, že prozradí své zdroje informací. Safronov nabídku odmítl. Agentuře TASS to řekl Safronovův obhájce Ivan Pavlov. Safronov má od začátku podezření, že důvodem jeho obvinění byla předchozí novinářská činnost, ale ruské úřady to popírají.

Bývalý ruský novinář a nyní poradce šéfa ruské vesmírné agentury Roskosmos Ivan Safronov, kterého ruské úřady podezírají ze spolupráce s českou rozvědkou, u soudu | Foto: ČTK

Pokud Safronov, naposledy působící jako poradce šéfa vesmírné agentury Roskosmos, bude odsouzen, hrozí mu až 20 let vězení. Pokud by na dohodu s úřady přistoupil, odpykal by si podle advokáta deset let.