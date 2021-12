Zdroj: Youtube

Hvězda je vytvořena ze skla a nerezavějící oceli. „Tato velká zářící hvězda změní panorama Barcelony. Vystoupala, aby přinesla světlo a naději," uvedli zástupci nadace, která se stará o to, aby byl chrám, který navrhl architekt Antoni Gaudí, po 139 letech od zahájení stavebních prací konečně dokončen.

Umístění obří hvězdy na vrcholek jedné z věží chrámu, a rovněž jejímu slavnostnímu rozsvícení, přihlížely v ulicích Barcelony tisíce lidí.

Kostel má celkem osmnáct věží, hvězda se nachází na věži reprezentující Pannu Marii. Na té nejvyšší věži - věži Ježíše Krista, má být v příštích letech usazen kříž.

Chrám Sagrada Família, který měl věřící podnítit k návratu k učení římskokatolické církve, začal vznikat v roce 1882. Stavba ambiciózního a velmi nákladného kostela však byla několikrát přerušena, mimo jiné i smrtí architekta a tvůrce. Přesto, že chrám není dodnes dokončen, byl v roce 2010 vysvěcen a konají se v něm mše. Snaha o to, aby dílo bylo dotaženo do konce, ovšem neutichá. Aktuálně je v plánu chrám dostavět do roku 2026.