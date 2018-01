Na Sahaře napadl sníh. Afričané staví sněhuláky

"Jsme velmi potěšeni, že jsme dnes ráno znovu spatřili sníh. Vydržel celou neděli a začal tát až okolo páté hodiny odpoledne," uvedl fotograf Karim Bouchetata africký list The Herald. Děti ve městě s nadmořskou výškou tisíc metrů v pohoří Atlas stavěly sněhuláky a sáňkovaly.

"O víkendu přišla nad sever Afriky studená fronta jako výsledek vysokého tlaku nad Evropou," uvádí meteorologové.

