Muslim je na svobodě. Turecký ministr vyloučil výměnu za odsouzené Čechy

Čeští občané, odsouzení v Turecku za spolupráci s kurdskými milicemi YPG, nebudou vydáni výměnou za kurdského politika Sáliha Muslima, který byl v sobotu zatčen v Praze. V pondělí to shodně vyloučili turecký ministr spravedlnosti Abdülhamit Gül i český ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO). Zároveň nebylo vyhověno ani přání Ankary, aby český soud uvalil na Muslima dočasnou vazbu na 16 až 40 dnů.

Sálih Muslim u soudu v PrazeFoto: ČTK/Šimánek Vít

Soudce pražského městského soudu přijal slib zadrženého kurdského politika Sáliha Muslima, že se bude na základě předvolání účastnit soudních jednání a že se bude zdržovat pouze ve státech Evropské unie. Díky tomuto slibu jej dnes propustil ze zadržení a neposlal do předběžné vazby, jak navrhovalo městské státní zastupitelství. Řekla to mluvčí soudu Markéta Puci.

Státní zastupitelství navrhovalo vzít Sáliha Muslima do předběžné vazby, kde by čekal na extradiční řízení. Pražský městský soud však v úterý rozhodl, že je Muslim volný. Médiím to sdělil jeho právní zástupce Miroslav Krutina. Podle právníka uvěřil soud slibu sedmašedesátiletého politika, že se zúčastní všech úkonů řízení.

Před budovou soudu demonstrovalo několik desítek Kurdů, kteří požadovali Muslimovo propuštění.

Předního představitele syrských Kurdů zatkla o víkendu policie v Praze na žádost turecké strany na základě zatykače Interpolu. Před čtrnácti dny Sáliha Muslima zařadila Ankara na seznam nejhledanějších teroristů, v pondělí s ním hodlá zahájit proces.

Muslim působil do loňského roku ve vedení syrské kurdské Strany demokratické unie (PYD). Podle Turecka je PYD součástí turecké Strany kurdských pracujících (PKK), kterou Ankara řadí k teroristickým organizacím.

Vicepremiér turecké vlády Bekir Bozdag v pondělí uvedl, že Česká republika dostala oficiální žádost o vydání stíhaného politika. V rozhovoru pro televizi NTV prohlásil: „Turecko očekává, že Muslim, který je vůdcem teroristické skupiny a proti Turecku aktivně osnuje teroristické útoky, bude Českou republikou vydán na základě právních podmínek platných mezi oběma zeměmi.“

Turecký velvyslanec v České republice Ahmet Bigali v pondělí vyloučil možnost, že by turecká žádost mohla sehrát roli v případu Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, kteří byli loni odsouzeni k více než šesti letům vězení za spolupráci s kurdskými milicemi YPG. K výměně těchto českých občanů za Muslima nedojde, deklaroval jasně.

"Není to žádost o kompromis. Taková otázka není na pořadu dne, nebudeme jednat o výměně dvou Čechů, kteří jsou ve věznici ve (městě) Van," potvrdil v úterý jeho slova turecký ministr spravedlnosti Abdülhamit Gül. Výměnu vyloučil i český ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO).

Jak připomíná zraelský deník The Jerusalem Post, německá kancléřka Angela Merkelová Turecko za způsob využívání zatykačů Interpolu už dříve kritizovala.

V loňském roce se Turkové snažili prosadit vydání německého spisovatele zadrženého ve Španělsku. Dogan Akhanli byl zatčen vloni v srpnu v Granadě. Po důrazných protestech ze strany německé vlády byl následující den propuštěn.