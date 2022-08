Spisovatele Salmana Rushdieho v New Yorku pobodal útočník. Zasáhl ho do krku

ČTK

Britský spisovatel indického původu Salman Rushdie byl napaden při vystoupení v americkém státě New York. Na pódium vtrhnul muž, který na Rushdieho zaútočil a pobodal ho. Spisovatel utrpěl nejméně jednu bodnou ránu do krku a jednu do břicha, uvedla na tiskové konferenci policie, podle které byl lékař kolem 17:00 místního času (23:00 SELČ) stále na operačním sále. Útočníka policisté zadrželi, nyní je ve vazbě. Motiv jeho činu zatím není známý.

Britský spisovatel indického původu Salman Rushdie na snímku z 15. listopaddu 2017. | Foto: ČTK