Italská Poslanecká sněmovna bude 22. srpna hlasovat o zákoně o snížení počtu zákonodárců z 950 na 605. Rychlý harmonogram, který se vládní krizi snažilo vnutit uskupení pravicových stran s Ligou v čele se tedy zpomaluje a ve hře zůstává nemálo scénářů, uvedl na svém webu týdeník L'Espresso. Upozornil také, že po rozpadu vládní koalice není mocenská konstelace pro pravici - trojice Liga, Bratři Itálie a Vzhůru, Itálie! - v parlamentu příznivá.

Třebaže Liga by nyní získala až 38 procent hlasů, v současnosti tolik mandátů nemá - před rokem jí hlas dalo pouze 17 procent voličů. Teď má jen o pár poslanců více než opoziční PD a bezmála o polovinu méně než M5S.

Kdy budou volby?

Konec nesourodé koalice Ligy a protestního Hnutí pěti hvězd (M5S) inicioval po 14 měsících nynější vlády vedené nestranickým premiérem Salvini. Záminkou mu byl pokus M5S zarazit v parlamentu stavbu vysokorychlostní dráhy mezi Turínem a Lyonem. Levicové hnutí se proti dráze přitom staví od počátku.

Podle analytiků chce šéf Ligy zúročit současné volební preference Ligy, a z toho důvodu se snaží, aby se předčasné volby konaly co nejdříve. Italská média uvádějí, že prezident Sergio Mattarella, který jako jediný může parlament rozpustit, by si mohl přát úřednický kabinet kvůli sestavení rozpočtu na příští rok, a proto by mohl volby oddálit, nejspíše na jaro 2020.

Hovoří se i o jiných možných politických spojenectvích - prezident bude totiž po demisi premiéra a před rozpuštěním parlamentu nejprve zjišťovat, zda se v současné konstelaci nezformovala jiná většina. Bývalý šéf PD a expremiér Matteo Renzi se například vyslovil pro vládu s M5S. Tuto možnost ale zavrhl nynější šéf pověstně roztříštěné PD Nicola Zingaretti.