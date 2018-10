Salviniho pomsta? Italský starosta nesmí do vlastního města, podporoval migraci

Středověké městečko Riace se za Lucanova starostování často objevovalo v titulcích médií po celém světě, když bylo pokládáno za vzor úspěšné integrace migrantů. Běženci mohli ve vylidněném městě získat bydlení i průpravu při výkonu zaměstnání.

Od roku 1998 prošly městem tisíce migrantů, přičemž v současnosti jich zde podle britského listu The Guardian žije 500. Utváří tak přibližně jednu třetinu místních obyvatel. Pro úspěch integračního programu Lucana v roce 2016 časopis Fortune zařadil mezi padesátku nejvýznamnějších světových lídrů.

ČTĚTE TAKÉ: Odvezli jsme migranty do italského lesa, přiznala Francie. Salvini: Je to urážka

Nyní ale populární politik čelí podezření, že organizoval fingované sňatky mezi místními muži a migrantkami, které pak mohly zůstat v Itálii. Prokuratura, která odposlouchávala Lucanův telefon, tvrdí, že starosta nejméně v jednom případě navrhl svatbu jako jediné možné řešení situace nigerijské ženy, která nezískala povolení k pobytu.

Podle dřívějších informací Lucano také přidělil zakázky za odvoz odpadu bez veřejné soutěže. Od obvinění ze zpronevěry ale prokuratura následně upustila, když konstatovala, že účetnictví města je chaotické.

Podle zpravodajského portálu BBC již Lucanovi vyjádřila podporu spousta Italů. Mezi nimi i známý italský novinář a spisovatel Roberto Saviano, jeden z nejtvrdších kritiků současné vlády. Ten na svém twitteru zveřejnil verš z Dantova Pekla. „Ať si mně klidně chytnou, lidé pak budou říkat: Stál neochvějně jako věž, která se nikdy neohýbá, ačkoli kolem ní dují větry,“ stojí v něm.

“Vien dietro a me, e lascia dir le genti: sta come torre ferma, che non crolla già mai la cima per soffiar di venti.”

Dante#ForzaMimmo pic.twitter.com/8LtPM70lBk