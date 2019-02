"Prokuratura města Angarsk nyní prověřuje informace o tom, že zde byly prováděny náboženské obřady, při nichž bylo zabito celkem šest velbloudů," cituje agentura Interfax prokuraturu.

Videozáznam, na kterém šamani z burjatské oblasti provádějí rituál "Jean Tengery Yaba". Jako dar a oběť bohům bylo následně usmrceno pět velbloudů. Iniciátorem obřadů byl Artur Cybikov, zástupce nejvyššího šamana v Rusku.

"Konání irkutských šamanů může naplňovat podstatu trestného činu," řekl pro rozhlasovou stanici Echo Moskvy Vladimir Burmatov, předseda výboru Státní dumy pro ochranu životního prostředí.

Na videu jsou vidět lidé, kteří vedou k porážce pět velbloudů, následně byla zvířata usmrcena. Samotný akt však není na videu vidět. Poté byl záběr jen na maso vařené v kotlících na ohni.

Vypovídal na prokuratuře

Cybikov v rozhovoru s médii uvedl, že byl kvůli obřadu vypovídat na prokuratuře. Muž si prý nevzpomíná na případ, kdy by byli šamani vedeni k trestněprávní zodpovědnosti za obřady, které vykonali. Poslední takový obřad se však tomto regionu konal před 300 lety, upozornila agentura Interfax. Uvedla také, že mezi šamany z burjatské oblasti je právě velbloud tou největší možnou obětí.

"Mnoho lidí mladší generace o tomto obřadu ani neví, protože je velmi vzácný. Ale dosáhli jsme určitého výsledku. Lidé to video sledovali a sdíleli na internetu, diskutovali, dostali ze sebe i to negativní a my to přijímáme, čímž se tito lidé stávají šťastnějšími," řekl Cybikov. Dodal, že pokud bude nucen zaplatit pokutu či ho čeká jiný trest, přijme ho.