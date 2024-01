Legendární sexbomba Samantha Fox skončila v policejních poutech po tom, co opilá rozpoutala potyčku na palubě letadla z Londýna do Mnichova. Hudební hvězda 80. let není zdaleka jedinou slavnou tváří, se kterou posádka letadla ztratila trpělivost. Mezi hříšníky jsou nejen další hudební hvězdy, ale také sportovkyně a umělci. Včetně těch českých.

Samantha Fox. | Foto: Shutterstock/Featureflash Photo Agency

Rozruch vyvolaný bývalou modelkou a zpěvačkou Samanthou Fox doplňuje řadu incidentů slavných krásek. Například supermodelka Kate Moss své pověsti rebelky dostála v roce 2015. Policisté ji tehdy eskortovali opilou z letadla, kterým mířila domů z dovolené v Turecku.

Britskou královskou rodinu v těchto dnech trápí výrazné zdravotní problémy:

Co je s princeznou Kate? Rakovinu nemá. S tou ale bojuje vévodkyně z Yorku

„Když ji policie vyvedla z letadla, nadávala pilotovi, byla trochu opilá a měla neshody s jiným cestujícím v letu, protože jí odmítli alkohol, a pak si šla naservírovat vlastní vodku ze svého kabinového zavazadla,“ informoval o incidentu britský Daily Mail. Protože ale nebyla agresivní, policie nakonec žádné obvinění proti slavné modelce, která letos oslavila padesát let, nevznesla.

Další britskou modelkou, kterou kvůli alkoholu do letadla ani nevpustili, byla Cara Jocelyn Delevingne. V září 2022 se potácela ve stavu, který zahraniční média popsala jako dezolátní, k letadlu v Los Angeles. Po čtyřiceti minutách ale letadlo, které neopustilo letištní plochu, opustila. Letos přiznala, že fotografie z letiště byly momentem, který ji přiměl podstoupit odvykací léčbu. „Je to srdcervoucí, protože jsem si myslela, že se bavím. Ale nebylo to dobře. Někdy potřebujete ověřit realitu, takže svým způsobem byly ty obrázky něčím, za co můžete být vděční,“ vyjádřila se.

Divoká povaha i alkohol

Oči atletického světa se během letošních olympijských her v Paříži upřou i na sprinterský sektor žen, kde odstartuje Američanka Sha'Carri Richardsonová. Kromě prolomení hranice světového rekordu fanoušci probírají i to, s jakou náladou atletka do Paříže přijede. Je známá svojí divokou povahou. V loni ji vyhodili z letadla American Airlines po hádce s letuškou. V jejím případě za to nemohl alkohol, ale povaha. Sportovkyně si stěžovala na to, že ji posádka letadla obtěžovala. Richardsonová je známa svými konflikty s novináři i zákazem startů na vrcholných akcích, v roce 2021 měla pozitivní test na marihuanu.

V poutech skončili i herci Goldie Hawnová a Kurt Russell. A to na společném rande:

První rande herců Hawnové a Russella byl pořádný odvaz. Zatkla je policie

Incidenty v letadlech se rozhodně nevyhýbají ani mužům. Třeba umělcům. V říjnu 2019 informovala ČTK o tom, že do letadla nevpustili českého sochaře Davida Černého. Chystal se na cestu do Bruselu. „Potvrzuji, že dnes nebyl vpuštěn na palubu letu Brussels Airlines SN2810 z Prahy do Bruselu pasažér. Zmiňovaný pasažér byl pod vlivem alkoholu a měl neobvyklé chování. Nebylo mu umožněno nastoupit na palubu z bezpečnostních důvodů," uvedla mluvčí Brussels Airlines Wencke Lemmesová-Pireauxová.

Umělec Černý to ale důrazně odmítl, prohlásil, že v době letu měl za sebou dlouhé období abstinence a dokonce test na alkohol s negativním výsledkem. „Řekli mi, že můj doprovod letět může, já ne, nelíbím se prý pilotovi,“ řekl tehdy Černý. Akci v Bruselu musel oželet.