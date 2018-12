Prodloužení sankcí avizoval Tusk již na summitu skupiny G20 v Argentině, kde kritizoval chování Ruska vůči Ukrajině. "Evropa je jednotná v podpoře suverenity a teritoriální integrity Ukrajiny. Právě proto jsem si jistý, že Evropská unie v prosinci prodlouží o další rok sankce vůči Rusku,“ řekl tehdy Tusk novinářům na okraji setkání lídrů 20 nejsilnějších ekonomik.

Podle něj bylo ruské použití síly vůči lodím ukrajinského námořnictva během incidentu, který se odehrál na konci listopadu v Kerčském průlivu mezi Ruskem a okupovaným Krymem, „naprosto neakceptovatelné“.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.