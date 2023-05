Při vyslovení slova satanismus se lidem většinou vybaví brutální vraždy ve znamení lidských obětí, rituální zabíjení zvířat nebo obrácené kříže, které nosí lidé pomazaní zvířecí či lidskou krví. Církev Satanský chrám se ovšem stereotypním představám o satanismu vymyká. Členové tvrdí, že respektují druhého, ví, že lidé nejsou bez chyb a propagují svobodu vyznání. V Bostonu se sešlo asi 800 tisíc vyznavačů tohoto náboženství na dosud největším setkání satanistů na světě.

Festival SatanCon v americkém Bostonu. | Foto: Profimedia

Americká vláda uznává Satanský chrám (The Satanic Temple - TST) jako legální náboženství, které má duchovní kongregace v Americe, Evropě i Asii. Na sjezd SatanCon v hotelu Marriott v centru Bostonu se na konci dubna sešlo z celého světa více než 830 000 jeho vyznavačů. Mezi jejich členy zavítala i reportérka stanice BBC Rebecca Sealesová.

V místnosti osvětlené svíčkami, vyhrazené pro satanistické obřady, účastníky vítá neonový nápis Malá černá kaple. Na jednom konci stojí vyvýšený oltář a před ním je na podlaze namalovaný bílý pentagram.

Nikdy nevyvolávejte démony, varuje profesionální lovec duchů

Rituál, který zde probíhá, se nazývá nekřest. Lidé při něm symbolicky odmítají náboženské rity prováděné v dětství a vzdávají se při křtu přijatého jména. „Hail Satan!“ vykřikuje satanista, který Sealesové umožnil rituál sledovat.

Osoba provádějící rituál je od hlavy až k patě oblečená v černé. Z ramen jí splývá temný plášť s hlubokou kapucí a obličej jí zakrývá maska ve stejné barvě. Ruce má svázané provazem, který později odhazuje ve znamení osvobození. Na konec rituálu vytrhává stránky z Bible, které symbolizují zrušení účastníkova křesťanského křtu a přijetí nového jména.

SatanCon 2023 v americkém Bostonu:

Zdroj: Youtube

Reportérka si všímá, že člověka přijímajícího nové jméno celý rituál hluboce dojímá. „Když mi jako gay dítěti řekli, že jsem ohavnost a měl bych být zničen, pokřivilo to hodně mé myšlení,“ svěřuje se anonymně nově nekřtěný satanista. „Nalezení Satanského chrámu mi skutečně pomohlo přijmout logiku a empatii,“ dodává.

Satan je metafora pro zpochybňování autorit, přijetí a lásku

Členové tohoto kontroverzního hnutí tvrdí, že ve skutečnosti v Satana nevěří a jejich církev by se neměla zaměňovat s jinými satanistickými náboženstvími. „Jde o podporu lidských práv. Jde o podporu tělesné autonomie žen. Jde o svobodu náboženství a svobodu od náboženství,“ říká účastník Richard-Lael Lillard stanici WBZ-TV.

Satan je pro členy církve metaforou pro zpochybňování autorit a pro zakládání víry na vědě. „Pocit sounáležitosti kolem těchto sdílených hodnot z ní pak dělá náboženství,“ tvrdí anonymní účastník. Všichni, kdo s novinářkou na události mluví, používají pro svou bezpečnost pseudonymy či se vyjadřují právě anonymně.

Satanovy symboly, jako je například obrácený kříž, církev využívá při rituálech a obřadech, mezi které patří například svatby nebo přijetí nového jména při nekřtu.

Křesťané na protest uspořádali vlastní akci

Pro mnoho křesťanů jsou tyto činy vážné rouhání. „Nemýlí se. Mnoho našich výjevů je ze své podstaty rouhačských,“ souhlasí jedna z mluvčích Satanského chrámu Dex Desjardins.

„Máme lidi, kteří nosí obrácené kříže a na našem zahajovacím ceremoniálu se objevilo roztržení Bible jako symbolu útlaku, a to zejména útlaku LGBTQ lidí a žen, ale také komunity BIPOC a v podstatě všech, kteří vyrostli s náboženským traumatem, což je obrovské množství našich členů,“ dodává.

Satanské rituály? Austrálií otřásl děsivý případ, někdo řádí na tamním hřbitově

Ve stejnou dobu se ve městě uskutečňuje akce s názvem Revive Boston!, která má být křesťanskou protireakcí na SatanCon. „Bůh miluje každého, ať už jste satanista nebo kdokoliv jiný. Satan je ale podvodník. Cokoli jiného než Ježíš není pravda. Je mi těch lidí líto. Jsou oklamáni, ale Boží láska se na ně i tak vztahuje,“ říká jeden z organizátorů Tim Nee.

Ne všichni jsou ale tak plní lásky, jako Nee. Před hotelem se shromažďují křesťané z mnoha denominací, kteří nesou nápisy varující před zatracením. „Čiňte pokání a věřte evangeliu,“ hlásá jeden z nich. „Satan vládne všem dětem pýchy,“ tvrdí jiný. Slova pride (pýcha) jsou vystínovaná duhovými barvami vlajky LGBTQIA+.

Návštěvníci sjezdu protestující pozorují z lobby hotelu a posmívají se. „Nazvali nás drogy kouřícími masturbátory,“ říká jeden muž. „Jejda, nebeský tatínek se na mě zlobí!“ vtipkuje někdo jiný.

Je to o respektu

Satanisté věří, že jejich vyznání přijímá všechny ty, které ostatní náboženství z nějakého důvodu odmítají. Tvrdí, že respektují právo každého na volbu víry a že se nesnaží lidi svým vyznáním rozčílit.

Na rozdíl od Satanovy církve, kterou v 60. letech minulého století založil Anton Szandor LaVey, stoupenci Satanského chrámu jsou politicky aktivní.

Kongregace TST se pravidelně scházejí, aby se angažovaly v politických a veřejných záležitostech. Věří, že náboženství a stát by měly být odděleny, a na obranu tohoto rozlišení často podává v USA žaloby. „Do vážného boje vnáší špetku satiry,“ píše reportérka.

V uplynulém desetiletí členové zahájili různé významné kampaně a soudní spory, píše web USA Today News. „Posláním Satanského chrámu je podporovat dobročinnost a empatii, odmítat tyranskou autoritu, prosazovat praktický zdravý rozum, stavět se proti nespravedlnosti a konat ušlechtilé skutky,“ uvádí církev na oficiálních webových stránkách.

Chrám se také zasazuje o přístup k potratům a tvrdí, že by měl mít každý člověk autonomii nad svým tělem. Začátkem tohoto roku církev dokonce otevřela online kliniku se sídlem v Novém Mexiku, která ženám poskytuje potratové pilulky poštou. Pro ženy, které čeká potrat, také vytvořili rituál, který je má uklidňovat a přijímat jejich rozhodnutí jako vhodný a plně jejich.

TST chce satanský kroužek do školy

Dalším projektem, který přitahuje titulky novin, jsou Satanské kluby po škole. Propagují je sloganem Vzdělávání se Satanem. Kdyby si mohl chrám vybrat, nejraději by náboženství udržel úplně mimo školy, ale tímto krokem chce čelit náboženským skupinám, které do školy přicházejí evangelizovat žáky.

Tento mimoškolní klub se zaměřuje na veřejně prospěšné práce, vědu, řemesla a kritické myšlení. Mají dokonce i dětskou písničku s názvem Můj kamarád Satan. „Satan není zlý, chce aby ses učil a ptal se proč. Chce, aby ses bavil a byl sám sebou. A mimochodem, žádné peklo neexistuje,“ zpívá se v ní.

Satanistická píseň pro děti:

Zdroj: Youtube

Satan tě miluje, stojí na tričku

Třídenní akce zabírá celé patro hotelu, po kterém se potulují a tančí satanisté. „Účastníci celé patro zaplnili androgynní gotickou elegancí, křiklavými hábity, ručně malovanými rohy, ďábelskými tetováními a vysoce udržovaným výběrem knírů,“ popisuje scenérii před sebou Sealesová. Sem tam je možné dokonce zahlédnout kočárek.

Probíhají zde různé semináře a prezentace. Mezi jedny, které reportérku zaujaly, patří prezentace nazvaná Pekelníci: Viditelný satanismus na americkém venkově a seminář zabývající se satanismem a uspokojováním.

Z chodeb hotelu se stalo malé tržiště, kde lidé prodávají různé řemeslné výrobky inspirované satanismem. Nabízejí vše od čepic s nápisem Satan tě miluje! přes trička s podobnými nápisy, až po háčkované hračky inspirované Bafometem, satanovým vyobrazením s kozí hlavou a křídly. Církev nevybírá žádné popatky a funguje převážně z darů a prodeje podobných předmětů.

Satanistická knížka pro děti

Účastníky si získala také nová knížka s názvem Dobrou noc Bafomete, která je určená pro malé děti. Těm nejmenším představuje kodex hlavních zásad Satanského chrámu, Sedm principů, které upřednostňují empatii, kontrolu nad vlastním tělem a respekt ke svobodám ostatních lidí, včetně svobody urážet.

Jedna z říkanek se věnovala respektu. „Respektuj právo každého být, zejména když nesouhlasí. Když tě jejich slova rozzlobí, osvoboď je - nebuď smutný!“ stojí v knize.

Araceli Rojasová, která kvůli sjezdu přiletěla z Kalifornie, považuje zásady za srozumitelné a snadno aplikovatelné. „Mám pocit, že jsem vždycky byla v uvozovkách satanistka, jen jsem o tom nevěděla,“ svěřuje se Sealesové. „Prvně jsem se samozřejmě ujišťovala, že neobětují děti ani nic podobného. Pak jsem ale zjistila, že Satan je jen symbol, který používají a že jsou to opravdu dobří lidé,“ dodává.

Někteří členové Chrámu se bojí o svou bezpečnost

Lucien Greaves, spoluzakladatel církve, přichází s osobní ochrankou, termoskou v ruce a úsměvem na rtech. Greaves, jméno je pseudonym, založil hnutí před 10 lety s přítelem Malcolmem Jarrym. Chtěli prosazovat náboženskou svobodu a stavět se proti zasahování křesťanství do legislativy.

Zpravodajství podle něj často prezentuje Satanský chrám jako vtipálky, kteří se snaží upoutat pozornost a pouze předstírají, že jsou náboženstvím. „Lidé se zdráhají považovat vše, co říkáme, za pravdivé. Ale já mám pocit, že vše, co prohlašujeme, je zcela jasné a nijak to nezkreslujeme,“ říká.

Nejšílenější náboženství: Nad některými vírami nelze než kroutit hlavou

Kvůli obavám o svou bezpečnost se musel již několikrát stěhovat. A není sám. Někteří členové se bojí otevřeně přiznat, že jsou součástí TST, neboť spoustu z nich kvůli tomu vyhodili z práce, prohráli u soudu boj o opatrovnictví dětí či pod svými auty našli falešné bomby.

Mluvčí kampaně Chalice Blytheová, která při ceremoniálu trhala stránky z Bible, si dokonce musela legálně změnit jméno. V roce 2016 se jí po vyzrazení její adresy na internetu, přede dveřmi objevil muž s pistolí a vyhrožoval jí zastřelením.

Útočník je nyní ve vězení. „Pokud jsou mými nepřáteli lidé šíleného evangelického smýšlení, kteří mi chtějí vzít moje práva, na takové nepřátele jsem hrdá,“ dodává s úsměvem.