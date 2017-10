Saúdská Arábie chystá masové investice, chce posílit soukromý sektor

Saúdskoarabský státní investiční fond (Public Investment Fund - PIF) chce zvýšit své jmění do roku 20020 na půldruhého bilionu saúdských rijálů (zhruba 8,7 bilionu korun). Jde o součást plánu hospodářské reformy nazvaného Vize 2030, který počítá s posílením soukromého podnikání a rozvojem jiného než ropného průmyslu.

PIF coby nejvýznamnější státní saúdskoarabský investiční fond má získat další příjmy z plánovaného prodeje pěti procent akcií státní ropné společnosti Saudi Aramco’s IPO-ARMO.SE. V současnosti už spravuje majetek v hodnotě přibližně 230 miliard dolarů (5,06 bilionu korun). Informuje o tom agentura Reuters.

Do roku 2020 by měl fond vytvořit 20 tisíc nových přímých pracovních míst a 256 tisíc dalších pracovních příležitostí souvisejících s novou výstavbou. Jeho podíl na hrubém domácím produktu Saúdské Arábie by se tak měl zvýšit ze současných 4,4 procenta až na 6,3 procenta. Zástupci fondu to uvedli na středeční investiční konferenci v Rijádu.

Investice budou směřovat kromě oblastí jako nemovitosti a infrastruktura do nových rozvíjejících se sektorů saúdské ekonomiky, a to prostřednictvím nově založených společností se státní účastí, jako je Saúdskoarabská vojensko-průmyslová společnost nebo Saúdská společnost pro refinancování pozemků a nemovitostí.

Jedním z největších úkolů fondu je poskytnout 500 miliard dolarů na vybudování obchodní a průmyslové zóny, která spojí Saúdskou Arábii s Jordánskem a Egyptem. Zóna semá řídit samostatnými předpisy, nezávislými na předpisech, jimiž se řídí život v Saúdské Arábii.

PIF se také bude snažit maximálně zhodnotit svá stávající aktiva a zvýšit celkový výnos akcionářů ze současných tří na čtyři až pět procent.

"Program fondu představuje důležitý mezník při realizaci Vize 2030," uvedl ve svém tiskovém prohlášení hlavní "architekt" celého plánu, saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán.

Fond plánuje investovat i do aktiv mimo Saúdskou Arábii, například do nemovitostí, infrastruktury nebo do hedgeových fondů.