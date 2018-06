Saúdská Arábie hrozí, že sáhne-li Katar po raketách, zasáhne proti němu vojensky

Přepravní společnost hledá řidiče a řidičky s vlastním vozem pro přepravu osob z Letiště Praha Ruzyně do hotelů v rámci Prahy. Nejsme Uber. Atraktivní výdělek zaručen.

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Účetní 20 000 Kč

Účetní všeobecní Všeobecná účetní. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Do zavedené firmy Régio v Kyjově, zabývající se domácím cestovním ruchem, hledáme šikovnou kolegyni na pozici účetní., , Čeká na vás práce v oddělené kanceláři společně s dvěma kolegyněmi. Na starosti budete mít vedení pokladny, evidence faktur, evidence majetku a práci s firemními systémy., , Co můžeme nabídnout, - Zajímavé mzdové ohodnocení 20.000 – 25.000 Kč + bonusy, - Dlouhodobá spolupráce, - Firemní benefity, - Práce na hlavní pracovní úvazek, - Práce po-pá, od 8:00 – 16:30, , Co od vás očekáváme, - Samostatnost, - Zodpovědnost za vedení evidencí, - Minimálně středoškolské vzdělání, - Znalost podvojného účetnictví, - Znalosti práce s MS office, - Znalost programu Modulsoft výhodou, , V případě zájmu nám zašlete váš životopis s fotkou. Pracoviště: Region, spol. s r.o., třída Palackého, č.p. 205, 697 01 Kyjov 1. Informace: Jan Lexa, +420 773 796 300.