Saúdská Arábie mě násilím nedrží, můžu odjet, řekl libanonský premiér

Libanonský premiér v demisi Saad Harírí odmítl v pátek odpoledne spekulace o tom, že byl v Saúdské Arábii zadržen proti své vůli. Údajně by měl i se svou rodinou ještě v pátek večer vycestovat do Francie a zítra poobědvat v Paříži s Macronem.

Harírí oznámil v poměrně překvapivém televizním vystoupení dne 4. listopadu, že rezignuje na funkci libanonského premiéra, a odcestoval do saúdsko-arabského hlavního města Rijádu, kde od té doby zůstává. Jeho pobyt v Rijádu vedl k domněnkám, že byl v Saúdské Arábii zadržen a ponechán v domácím vězení. Tyto spekulace však nyní bývalý premiér sám odmítl.

"V saúdsko-arabském království jsem jen kvůli možnosti poradit se o dalším vývoji situace v Libanonu a o jeho vztazích s arabským regionem. Všechny ostatní historky o mém setrvání nebo odjezdu a o situaci mé rodiny jsou jenom pověsti," uvedl Harírí na svém Twitteru.

Nejmenované zdroje blízké jeho politické straně pak pod příslibem anonymity sdělily agentuře DPA, že Harírí by měl ještě v pátek večer odletět ze Saúdské Arábie do Francie, kam ho při své návštěvě Rijádu pozval francouzský prezident Emmanuel Macron. Žádné podrobnosti týkající se odletu však nebyly uvedeny.

Macron, jenž by měl Harírího uvítat i s jeho rodinou v sobotu v Paříži, mezitím uvedl, že bývalý libanonský premiér se během několika dnů až týdnů vrátí zpět do Libanonu. "Myslím, že předseda libanonské vlády Harírí v příštích dnech nebo týdnech odjede do své země. Je na něm, aby zveřejnil svůj program, ale nemám v tomto směru žádné pochyby," uvedl Macron ve švédském městě Göteborg, kde se zúčastnil summitu EU. S Harírím by se měl podle svých slov v sobotu setkat při "přátelském rodinném obědu".

Francie vyvíjí intenzivní diplomatické úsilí k tomu, aby se krize kolem Harírího a jeho pobytu v Saúdské Arábii co nejrychleji vyřešila. Ve středu Elysejský palác oznámil, že francouzský prezident prodiskutoval celý problém se saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem a že následně pozval Harírího do Paříže. Právě Salmán je označován za možného iniciátora premiérovy rezignace i následného zadržení, protože údajně nebyl spokojen s tím, jak si Harírí nedokáže poradit s rostoucím vlivem radikálního Hizballáhu v libanonské vládě. Saúdská vláda považuje Hizballáh za agresora a kritizuje jeho působení v Jemenu a Sýrii.

Také Harírí, který má i saúdskou státní příslušnost, obvinil při své rezignaci Hizballáh, že spolu s Íránem destabilizuje Libanon a další arabské země. K rezignaci jej podle jeho slov dohnaly mimo jiné obavy o život. Harírího demise vyvolala mezinárodní obavy z toho, že Libanon bude zatažen do vleklého konfliktu mezi Íránem a Saúdskou Arábií.