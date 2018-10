Saúdská Arábie odmítla prohlídku studny na konzulátu v Istanbulu. Poté otočila

Novinář byl naposledy spatřen 2. října, když na konzulát vešel. Rijád nakonec po mezinárodním nátlaku po dvou týdnech přiznal, že byl novinář na konzulátu zabit.

Zatím však není jasné, jakým způsobem k vraždě došlo. Turecko tvrdí, že Chášukžího smrt byla výsledkem vražedného spiknutí, které se týkalo vysoce postavených saúdských představitelů, mezi nimiž má být dokonce i korunní princ Muhammad bin Salmán.

Prezident Recep Tayyip Erdogan v úterý řekl, že šlo o připravenou vraždu, která byla provedena brutálním způsobem. To však Rijád popírá a tvrdí, že novinář zemřel nešťastnou náhodou v potyčce s agenty, se kterými se měl na konzulátu setkat.

Během úterý zveřejnila americká televize Sky News informaci, že byly na zahradě domu, který sloužil jako sídlo saúdskoarabského konzula, objeveny části těla zavražděného novináře. Úřady však informaci dosud nepotvrdily.

Turečtí vyšetřovatelé také podle televize CNN Türk objevili dvě zavazadla s počítačem a dalšími blíže neupřesněnými dokumenty. Nacházet se měly ve voze patřícím saúdskoarabskému konzulátu, který byl již dříve nalezen opuštěný v podzemních garážích asi 15 kilometrů od budovy konzulátu.

Podle serveru Washington Post požádala turecká policie o vydání povolení k prohledání studny v areálu konzulátu. To nejprve nedostala. Zpravodajský kanál NTV následně oznámil, že povolení nakonec uděleno bylo. Kdy vyšetřovatelé o přístup ke studni žádali, zatím není jasné.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan také ve středu vyzval k tlaku na saúdskoarabské představitele, aby podnikli kroky proti osobám, které jsou odpovědné za Chášukdžího smrt. "Rozhodli jsme se, že nedovolíme, aby byla tato vražda zametena pod koberec," uvedl Erdogan s tím, že je učinit takové kroky, aby se "všichni odpovědní za vraždu - od těch, kteří vraždu objednali, až po ty, kteří ji uskutečnili - nemohli vyhýbat spravedlnosti."

Spojené státy mezitím oznámily, že odeberou víza 21 saúdskoarabským představitelům, kteří jsou zřejmě za Chášukdžího vraždu zodpovědní. „Zatímco se snažíme hlouběji proniknout do pozadí případu, měl by celý svět vědět, že zodpovědní jedinci - ne jen ti, kteří vraždu provedli, ale i ti, kteří jsou s ní spojeni - ponesou následky,“ řekl novinářům americký ministr zahraničí Mike Pompeo. „Tyto sankce nejsou posledním slovem ze strany Spojených států. Ani pan prezident ani já nejsme touto situací nadšení.“

Trump calls Khashoggi killing 'one of the worst cover-ups,' Pompeo details first US steps against Saudis - ABC News - https://t.co/fVJtRWkS9K с помощью @ABC