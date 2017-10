Saúdská Arábie povolí ženám vstup na stadiony, konzervativci jsou pobouřeni

Přelomové oznámení učinil saúdskoarabský Všeobecný sportovní úřad moderním způsobem –­ prostřednictvím Twitteru. Opatření se bude zatím týkat tří velkých stadionů v Rijádu, Džiddě a Dammánu. V současnosti na nich probíhají úpravy, které mají umožnit návštěvu celých rodin.

Princezna Ríma bintu Bandat Ál-Saud, které se kromě svých podnikatelských aktivit angažuje také v boji za práva žen, uvedla: „Sportovní stadiony v Saúdské Arábii otevřou své dveře, aby v roce 2018 přivítaly ženy.“ Dodala, že toto rozhodnutí zahřejí místní ženy u srdce a že si mohou gratulovat.

