Saúdského novináře podle nahrávky mučili. Poté jej rozřezali. Umíral sedm minut

Podle deníku byl na nahrávce slyšet novinářův křik. Muži, kteří přiletěli ten den z Rijádu, jej údajně odvlekli z pracovny konzula, položili na stůl v jiné místnosti a řezali do jeho těla ještě v době, kdy byl naživu.

Na záznamu je také údajně slyšet saúdský konzul Muhamed Utajbi. „Udělejte to někde jinde, nebo budu mít problémy,“ cituje nahrávku Yeni Safak.

„Jestli chceš po návratu do Saúdské Arábie žít, tak drž hubu,“ říká další hlas. Chášakdží však na záznamu křičel bolestí. Trvalo sedm minut, než novinář zemřel. Jeho tělo pak měli trýznitelé na konzulátu rozčtvrtit a rozpustit v kyselině.

Turecký deník Hurriyet přinesl ve středu ještě další detaily z mučení novináře. Podle něj mu nejprve uřízli zaživa prsty a nakonec ho sťali. Vyšetřovatelé také prý identifikovali forenzního experta, který měl řezat tělo speciální pilou na kosti. Je jím Saláh Muhammad Tubajdží, který patřil mezi patnáctku mužů, kteří ráno přiletěli do Istanbulu a večer odletěli.

Podle Yeni Safak si také měl muž během řezání těla nasadit sluchátka a poslouchat hudbu.

