Saúdskoarabská dívka, která měla získat azyl v Austrálii, nakonec letí do Kanady

Osmnáctiletá Saúdská Arabka Rahaf Kunúnová, která uprchla před rodinou a tento týden se z obav před deportací zpět do Kuvajtu zabarikádovala v letištním hotelu v thajském Bangkoku, opustila zemi. Ačkoli to vypadalo, že získá humanitární azyl v Austrálii, nakonec míří na opačný konec světa - do Kanady. S odvoláním na šéfa thajské imigrační policie o tom v pátek informovala agentura AFP.

Rafah Kunúnová získala ve středu od Organizace spojených národů status uprchlíka. Úřad komisař OSN pro uprchlíky Filippa Grandiho poté doporučil, aby mladou uchazečku o azyl přijala Austrálie, Právě tam dívka původně směřovala a měla platné australské turistické vízum, než jí v sobotu večer na bangkockém letišti Suvarnabhumi zadrželi zástupci saúdskoarabských a kuvajtských úřadů a násilím jí odebrali pas. Saúdská Arabka získala status uprchlíka. OSN doporučila její přijetí Austrálii Přečíst článek › Austrálie její žádost o přesídlení posuzovala, ale několik hodin poté, co mladá žena napsala na twitteru, že má „nějaké dobré zprávy a nějaké špatné zprávy“, thajské úřady informovaly, že nastoupila do letadla směr Kanada. „Poletí dnes v noci ve 23:15 (17:15 SEČ),“ potvrdil agentuře AFP šéf thajské imigrační policie Surachte Hakparn. Pomohla jí publicita na Twitteru Boj mladé ženy o svou svobodu sledoval prostřednictvím sociálních sítí celý svět. Poté, co dorazila z Kuvajtu do Bangkoku a zabarikádovala se v hotelovém pokoji, informovala prostřednictvím twitteru o svém aktuálním stavu. Rychle získala desítky tisíc příznivců a hashtag #SaveRahaf se stal virálním a upozornil na její případ Úřad komisař OSN pro uprchlíky. Saúdka, které hrozí zabití od vlastní rodiny, získá azyl v Austrálii Přečíst článek › „Od chvíle, kdy dorazila a založila si nový twitterový účet, dosáhla za jediný den téměř 45 tisíc sledujících. Byl bych raději, kdyby jí místo pasu zabavili telefon,“ reagoval na pozornost, kterou si získala na sociálních sítích v rozhovoru se Surachtem saúdskoarabský diplomat Abdalelah Alsheaiby. Videoklip s vyjádřením diplomata vyvolal silnou vlnu nevole na sociálních sítích. Surachate v následném prohlášení uvedl, že policie nemohla ženě telefon zabavit, protože nebyla zadržena. Podle jeho slov byla poznámka saúdskoarabského diplomata „jen možností“ a nešlo o nic, co by „mělo být bráno vážně“. Rafah tvrdila, že byla ze strany své rodiny v Saúdské Arábii vystavena fyzickému a psychologickému násilí a nucena do domluveného sňatku. Řekla také, že v jednom případě byla šest měsíců zamčena ve svém pokoji poté, co si ostříhala své vlasy. Pokud mě deportujete, zabijí mě. Saúdská dívka se zabarikádovala na letišti Přečíst článek ›

Autor: Pavel Škopek