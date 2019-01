Kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová popsala Rafah Kunúnovou jako „velmi statečnou novou Kanaďanku“, když jí osobně přivítala na letišti v Torontu.

Stejně jako události předchozích dní i svou cestu do nového domova sdílela osmnáctiletá dívka na twitteru. Na fotografiích je zachycena, jak se dívá na film a drží sklenku červeného vína.

Překvapivé rozhodnutí, že Kanada udělí Kunúnové azyl zveřejnil v pátek kanadský premiér Justin Trudeau. „Kanada se zavázala, že bude jednoznačně podporovat lidská práva a práva žen po celém světě,“ prohlásil Trudeau.

The Saudi teenager who fled her "abusive" family to seek asylum abroad has arrived in Canada. Foreign minister Chrystia Freeland described Rahaf Mohammed Alqunun as a "very brave new Canadian" as they met at a Toronto airport.



