Saúdy vedená koalice pronikla do Hudajdy. Vstoupila na místní letiště

„Armádní síly podporované odporem a arabskou aliancí osvobodily mezinárodní letiště Hudajdá z rukou húsíjských milicí,“ napsaly v sobotu na Twitteru. V současnosti technické týmy provádějí odminování oblasti.

Pokud se koalici arabských států podaří skutečně Hudajdá ovládnout, bude to jejím prvním velkým úspěchem za poslední tři roky. Získání jediného povstalci ovládaného přístavu navíc může změnit poměr sil ve prospěch arabské koalice. Arabové by v zemi v případě úspěchu mohli obnovit exilovou vládu, již před časem vyhnali právě Húsiové.

