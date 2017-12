Vztahy mezi Británií a Ruskem? Lavrov: Londýn jsme z ničeho neobvinili

Britský ministr zahraničí Boris Johnson se v pátek sešel se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Oba se na společné schůzce v Moskvě shodli, že vzájemné vztahy nejsou v dobré kondici. V řadě věcí ale panují výrazné rozpory, což dokreslovala chladná atmosféra jednání. Jde o první návštěvu britského ministra zahraničí v Moskvě po pěti letech.

Johnson v úvodu jednání řekl, že by chtěl vzájemné vztahy zlepšit. Lavrov zmínil jejich "nízkou úroveň" s tím, že Británie na adresu Ruska učinila několik „agresivních a urážlivých“ prohlášení. Informoval o tom server BBC.

„Nemohu si vzpomenout na žádnou z ruských akcí, která by ke vztahu ke Spojenému království byla agresivní. Neobvinili jsme Londýn z ničeho,“ řekl Lavrov.

Podle něj ale Rusko neudělalo nic, proč by mělo být nazýváno agresorem, ať už ve vztahu k Ukrajině nebo k Sýrii. „Slyšeli jsme urážlivá obvinění, že podporujeme kriminální režim v Sýrii, že jsme agresoři a okupanti a anektujeme cizí území,“ uved ruský ministr.

Britská premiérka Theresa Mayová totiž před jednáním Rusko vinila z jeho hackerských akcí a dezinformační kampaně.

„Víme, co provádíte, a neuspějete s tím,“ vzkázala premiérka z Londýna před schůzkou a řekla, že Johnson bude v Moskvě jednat přímočaře a s jasnou hlavou a vezme v potaz otázku Krymu, Ukrajiny i ruskou dezinformační kampaň.

Johnson řekl, že o ruském vměšování do voleb existují „hojné důkazy“ v Německu, Dánsku i Francii. Lavrov se v reakci na to snažil vyvracet nařčení, že by se Rusko vměšovalo do britských voleb nebo do referenda o brexitu. „Ne úspěšně,“ opravil ho Johnson.

Padla i otázka vraždy někdejšího ruského agenta Sergeje Litviněnka, kterého v Londýně v roce 2006 podle Londýna otrávili agenti Moskvy, díky čemuž přetrvává vzájemná nedůvěra mezi britskou rozvědkou MI5 a ruskou FSB.

Ohledně KLDR se shodli

Podle analytika BBC James Landale mají navzdory odlišnostem obě strany zájem budovat dobré vztahy.

V Sýrii by Británie chtěla pracovat na budoucím politickém uspořádání, zatímco Rusko chce západní peníze k obnově země.

Obě země se shodnou v řešení severokorejské krize vyhrocené posledním testem balistických raket Pchongjangu. Shodnou se i ohledně Íránu. Jejich společným cílem je ochrana dohody o omezení jaderného programu Teheránu.

BBC dále píše, že nejde o reset vzájemných vztahů, ale o otevření komunikačního kanálu, který byl dosud "ledový jako ruská zima".